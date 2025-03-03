Главу Центра судебных экспертиз арестовали по подозрению в хищении 2 млрд тенге

Также арестованы его сообщники - руководитель департамента по государственным закупкам и директор ТОО

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане задержаны должностные лица Центра судебных экспертиз и руководитель ТОО (поставщик) по подозрению в хищении более 2 млрд тенге. Трое задержанных, включая директора, проведут два месяца под стражей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ РК

Департаментом АФМ по г. Астана, при координации прокуратуры столицы, зарегистрировано досудебное расследование в отношении должностных лиц Центра судебных экспертиз.

Как выяснилось, в 2023–2024 годах они завысили стоимость оборудования в 3 раза, предоставив фиктивные коммерческие предложения и указывая в технической спецификации только тот товар, который могли поставить аффилированные компании. Это привело к хищению более 2 млрд тенге из государственного бюджета, выделенного в рамках Комплексного плана по борьбе с наркоманией на 2023–2025 годы.

В ходе расследования арестовано имущество на сумму более 148 млн тенге, включая два земельных участка, квартиру, а также автомобили BMW X6 и Toyota RAV 4. Также арестованы денежные счета ТОО, составляющие 1,6 млрд тенге, 367 тыс. долларов США и 366 тыс. евро.

Директор Центра судебных экспертиз, руководитель департамента по государственным закупкам и директор ТОО арестованы на два месяца на период следствия.

Досудебное расследование продолжается, добавили в АФМ.