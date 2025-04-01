Руководителя центра и других фигурантов дела приговорили к разным срокам заключения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информацию Антикора

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По сообщению ведомства, 19 марта 2025 года в Медеуском районном суде Алматы вынесли приговор директору Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний Бауыржану Байсеркину, его заместителю Асылхану Абишеву и директору Международного института последипломного образования Арай Толемисовой.

Байсеркин признан виновным в получении при пособничестве своего заместителя Абишева от предпринимателя Толемисовой взятки в сумме 5 млн тенге за беспрепятственное выполнение работ и услуг в рамках договора консорциума по повышению квалификации медицинских работников.

«Приговором суда Байсеркину и Абишеву назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы каждому.Этим же приговором Толемисова осуждена за дачу взятки указанным должностным лицам на 3 года лишения свободы. Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственных учреждениях», – говорится в официальном сообщении.

Судебный акт не вступил в законную силу.