Год созидательных инициатив: интервью с советником – пресс-секретарем президента РК Бериком Уали

Этот год был полон перемен для нашей страны. По инициативе главы государства проводятся политические и экономические реформы. Как известно, они уже приносят свои результаты. Какие события 2023 года войдут в летопись истории? Какие важные решения принял президент, и с какими инициативами он выступил? Эти и другие вопросы агентство Kazinform обсудило в интервью с советником – пресс-секретарем президента РК Бериком Уали, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба президента РК

— Берик Уалиевич, в этом году президент в послании народу определил экономический курс Справедливого Казахстана. В целом, какие вопросы были в центре внимания главы государства в этом году?

— Прежде всего, поздравляю всех с наступающим Новым годом! Считаю важной вашу идею провести интервью и подвести итоги года в преддверии этого праздника. Действительно, на пути строительства Справедливого Казахстана осуществляются важные политические и экономические реформы. В этом году глава государства выдвинул ряд инициатив, направленных на установление верховенства закона и порядка в обществе, переход на новую экономическую модель, основанную на принципе справедливости, улучшение качества жизни населения, повышение конкурентоспособности страны, формирование нового качества нации.

Так, Касым-Жомарт Кемелевич в своем сентябрьском послании обозначил основные направления новой экономической политики и поручил правительству и местным органам исполнительной власти обеспечить стабильный экономический рост на уровне 6-7 процентов, чтобы к 2029 году увеличить объем национальной экономики в 2 раза, а также справедливое распределение национального богатства, чтобы каждый гражданин ощутил плоды поступательного экономического развития. В успешном достижении целей послания, задающего траекторию развития страны на ближайшие 5-6 лет, должны быть заинтересованы не только власть, но и население в целом, а также предпринимательское сообщество. С этой целью президент недавно встретился с представителями отечественного бизнеса и выслушал их предложения. Состоялся содержательный и конструктивный обмен мнениями по макроэкономической политике, в том числе по разрабатываемому новому Налоговому кодексу, развитию несырьевых секторов экономики.

— Как известно, для выполнения этих задач, прежде всего, должны быть приняты нормативно-правовые акты. Какие важные законы и указы президент подписал в этом году?

— По поручению Касым-Жомарта Кемелевича разработан ряд важных законов, многие из них уже вступили в силу. В этом году глава государства подписал 98 законов, 344 указа, 91 распоряжение. Один интересный факт: президент в первый день года вышел на работу и подписал Закон «О развитии агломераций». Этот закон имеет большое значение для развития населенных пунктов вокруг городов с населением более 500 тысяч человек, таких как Астана, Алматы, Шымкент и Актобе.

Подписан закон, предусматривающий реализацию инициативы президента «Нацфонд — детям». Со следующего года 50 процентов годового инвестиционного дохода Национального фонда будет поровну распределяться между всеми несовершеннолетними гражданами Казахстана. Одним из нормативно-правовых актов, разработанных и принятых по прямой инициативе президента, является Закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов». Эти важные шаги нацелены на справедливое распределение богатств нашей страны. За счет возвращенных активов в регионах строятся социальные, инфраструктурные объекты, другими словами, средства пойдут на нужды населения. В силу также вступил ряд законов, направленных на укрепление правоохранительной сферы, включая прокуратуру и судебную систему, и на создание Конституционного суда.

Кроме того, указом президента созданы новые ведомства: министерство водных ресурсов и ирригации, министерство промышленности и строительства, министерство транспорта, министерство культуры и информации, министерство туризма и спорта. Несомненно, эти решения по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления обусловлены реальной необходимостью. Каждый документ включает в себя важные решения, представляющие интересы государства и законодательные изменения, регулирующие целую отрасль.

— В этом году президент посетил ряд областей. Безусловно, акимы стараются показать главе государства ход социально-экономического развития своих регионов с лучшей стороны. Тем не менее на местах накопился ряд проблем. Например, аварии, произошедшие во время отопительного сезона, показали, что коммунальная инфраструктура полностью изношена. Доводится ли до сведения президента реальная ситуация в регионах?

— Вы правы. Каждый аким старается максимально показать положительные стороны своего региона. Однако глава государства на постоянном контроле держит ситуацию в стране и хорошо осведомлен обо всем происходящем. Структурные подразделения Администрации президента ежедневно предоставляют ему всю необходимую информацию. Глава государства также просматривает социальные сети, средства массовой информации и дает соответствующие поручения.

В этом году Касым-Жомарт Кемелевич посетил с рабочими поездками 14 регионов страны, в ходе которых ознакомился с производственными и социальными объектами, а также провел встречи с местными жителями, предпринимателями и представителями интеллигенции.

Как известно, коммунальные сети в Экибастузе, Рудном, Риддере, Актау были выведены из строя, в результате чего жители оказались в сложной ситуации. Президент держал ситуацию под пристальным контролем и давал правительству оперативные поручения. В августе он посетил Экибастузскую ТЭЦ и ознакомился с ходом ремонтных работ. Как правило, в чрезвычайных ситуациях глава государства отступает от графика работы и как можно скорее направляется на место происшествия. К примеру, в связи с пожаром в области Абай Касым-Жомарт Кемелевич отложил свой официальный визит во Вьетнам. Во время аварии на угольной шахте в Карагандинской области президент также провел заседание оперативного штаба на месте происшествия. Разделяя горечь утраты с семьями, потерявшими близких, он лично встретился с ними и поручил оказать необходимую помощь.

По итогам рабочих поездок главы государства проводится анализ накопившихся проблем, на основе которого принимаются соответствующие решения, способствующие социально-экономическому развитию регионов.

— Вы сказали, что вопрос повышения качества жизни населения постоянно находится под пристальным вниманием главы государства. Какие меры были предприняты в этом направлении? Есть ли реальные результаты?

— Не случайно послание президента в этом году называется «Экономический курс Справедливого Казахстана». В этом ключевом документе определена наша среднесрочная экономическая политика, при этом особое внимание уделено улучшению качества жизни населения. По поручению Касым-Жомарта Кемелевича утверждена «Программа повышения доходов населения до 2029 года». Одним из направлений данной программы является планомерное повышение заработной платы работников организаций, обеспечиваемых из бюджета. Так, с 1 января 2020 года заработная плата педагогов государственных организаций образования ежегодно повышается на 25%. Таким образом, к этому году должностной оклад педагогов вырос на 100%. Должностные оклады педагогов дошкольных организаций образования с 1 сентября 2023 года также увеличились на 30%. Заработная плата профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений в 2023 году выросла на 26%. Стипендии студентов с 1 сентября текущего года стали больше на 20%, магистрантов и докторантов — на 15%.

Ежегодно повышается заработная плата медицинских работников. В частности, оклады врачей выросли на 30%, среднего медицинского персонала — на 20%. Также до 2025 года планируется повышение заработной платы работников организаций культуры и архивного дела.

В целом, это масштабная программа. В рамках данного комплексного документа создаются рабочие места в реальном секторе экономики, реализуется программа «Ауыл аманаты», позволяющая сельскому населению получить льготный кредит по ставке 2,5%, осуществляются меры социальной поддержки со стороны государства.

— Для социально-экономического развития большое значение имеют инвестиции. Каков объем инвестиций, привлеченных в экономику страны?

— Президент уделяет особое внимание привлечению инвесторов в нашу экономику, особенно в обрабатывающую промышленность и несырьевые секторы. Во время зарубежных визитов глава государства встречается с представителями крупнейших компаний страны и знакомит их с инвестиционным потенциалом и преимуществами Казахстана. В нашей стране созданы максимальные условия для инвесторов. Недавно указом президента был создан Инвестиционный штаб. Теперь решения, вынесенные данным штабом, обязаны исполнять центральные и местные государственные органы, а также субъекты квазигосударственного сектора. Следовательно, эффективность работы высокопоставленных чиновников будет оцениваться в зависимости от того, какой объем инвестиций они привлекли и насколько эффективно реализовали инвестиционные проекты.

В целом по итогам первого полугодия текущего года в страну привлечено 13,3 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, в том числе из Нидерландов — 3 млрд долларов, США — 1,9 млрд долларов, Швейцарии — 1,7 млрд долларов, России — 1,1 млрд долларов, Китая — 748,3 млн долларов, Южной Кореи — 717 млн долларов, Бельгии — 585,3 млн долларов, Франции — 458,4 млн долларов, ОАЭ — 408,7 млн долларов, Люксембурга — 238,5 млн долларов.

— А какая работа ведется по поддержке отечественных предпринимателей?

— Президент уделяет особое внимание развитию отечественного предпринимательства. Малый и средний бизнес — основа экономики страны. Касым-Жомарт Кемелевич постоянно подчеркивает, что государство должно оказывать предпринимателям максимальную помощь. В целях развития предпринимательства сформирована новая нормативно-правовая база, направленная на переход от жесткого регулирования бизнеса к проактивному стимулированию его деятельности. Доля предпринимательской активности увеличилась на 10%, количество представителей бизнеса, привлеченных к административной ответственности, сократилось на 50%, минимизировано государственное вмешательство в бизнес-процессы.

— На ключевых совещаниях президент регулярно выступает с важными инициативами. Какие из этих инициатив, реализованных в этом году, Вы могли бы выделить?

— Думаю, мы стали свидетелями последовательной реализации инициатив Касым-Жомарта Кемелевича. Так, недавно по инициативе президента Организация Объединенных Наций объявила 2026 год Международным годом волонтеров. По поручению главы государства в целях сопряжения с проектом «Нацфонд — детям» был поднят вопрос внедрения Единой добровольной накопительной системы «Келешек» для детей старше пяти лет. Продлен срок выплат пособия по уходу за ребенком с 1 года до 1,5 лет. Реализуется проект «Модернизация сельского здравоохранения». Принята Концепция развития сельских территорий на 2023–2027 годы.

На международных встречах президент также выступает с важными для Казахстана инициативами. Глава государства уделяет особое внимание сохранению лидерства страны в Центрально-Азиатском регионе и развитию Казахстана как надежного транзитного хаба. В рамках инициативы «Один пояс — один путь» в порту Ляньюньган создан казахско-китайский логистический центр, запущены сухой порт «Хоргос» и транзитная магистраль Западная Европа — Западный Китай, проложен новый железнодорожный коридор, ведущий из Китая в Иран. Начата реализация железнодорожных проектов Достык — Мойынты, Бахты — Аягоз, Мактаарал — Дарбаза. С китайской стороной также был подписан меморандум о строительстве железной дороги Аягоз — Тачэн. Все инициативы, выдвинутые главой государства, направлены на благо страны.

— Перейдем к сфере международных отношений. Подведите итоги проделанной работы в этом направлении.

— В этом году внешнеполитическая деятельность осуществлялась весьма активно. В целом, в рамках многосторонних и двусторонних отношений с участием президента проведено 268 мероприятий. Глава государства совершил 19 зарубежных визитов, принял участие в 27 международных форумах и саммитах, провел 30 встреч с лидерами иностранных государств, 106 — с главами правительств, руководителями международных и региональных организаций, представителями деловых кругов. В рамках визитов в присутствии главы государства заключено 18 двусторонних документов. Он также принял верительные грамоты послов 27 государств. Кроме того, состоялись телефонные переговоры с главами 41 страны.

Сбалансированная и конструктивная внешняя политика является основным направлением деятельности. Защита национальных интересов, сохранение региональной и международной безопасности всегда находятся в центре внимания. В этом году глава государства принял важные решения, направленные на дальнейшее повышение авторитета Казахстана на международной арене. Так, было принято решение об открытии посольства Республики Казахстан в Северной Македонии и генеральных консульств в Сиане (Китай), Екатеринбурге (Россия) и Гамбурге (Германия).

— Как вы сказали, в этом году глава государства совершил ряд зарубежных визитов. Расскажите, пожалуйста, о них.

— В этом году Касым-Жомарт Кемелевич посетил с государственным визитом Китай, с официальными визитами — Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам, Германию, Китай, с рабочими визитами — Турцию, Саудовскую Аравию, Таджикистан, Россию, США, Кыргызстан, Беларусь, Азербайджан, ОАЭ.

В рамках государственного визита в Китай президент встретился и провел важные переговоры с председателем Си Цзиньпином. На встрече были обсуждены вопросы развития всестороннего сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической, нефтегазовой, нефтехимической, энергетической, образовательной и научной, финансовой сферах, повышения транспортно-транзитного потенциала. Глава государства также принял участие в торжественной церемонии открытия национального павильона Казахстана на площадке электронной коммерции JD.com и церемонии закладки фундамента логистического центра Казахстана в сухом порту в городе Сиань.

Кроме того, 17–18 октября Касым-Жомарт Кемелевич по приглашению Си Цзиньпина принял участие в III Форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь», на котором присутствовали лидеры 20 стран мира и представители более 130 государств. На данном форуме президент Казахстана выступил третьим после председателя Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина.

Одним из ярких моментов визита стала торжественная церемония открытия бюста средневекового философа и ученого Абу Насра Аль-Фараби на территории Пекинского университета языка и культуры. А визит главы государства в Синьцзян-Уйгурский автономный район можно назвать историческим.

В ходе официального визита в Объединенные Арабские Эмираты глава государства провел переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном и обсудил приоритетные направления развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами. Он также провел ряд встреч с представителями деловых кругов ОАЭ.

Во время официального визита во Вьетнам Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Во Ван Тхыонгом. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, агропромышленной и культурно-гуманитарной сферах.

28-29 сентября глава государства посетил с официальным визитом Федеративную Республику Германия. В Берлине Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем и федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Президент также принял участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии и провел ряд встреч с представителями делового сообщества Германии.

Стоит отметить, что в этом году было много встреч в формате С5+. В частности, как известно, Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом США Джо Байденом.

Кроме того, глава государства совершил 14 зарубежных рабочих визитов.

В этом году главы иностранных государств совершили в Казахстан 19 визитов различного уровня. В ходе двусторонних встреч были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-транзитной, культурно-гуманитарной сферах.

Еще немного статистики. За год глава государства провел в зарубежных визитах 33 дня, а в поездках по регионам страны — 17 дней. Всего он преодолел 152 921 километр. При этом время, проведенное президентом в самолете и вертолете, составило 243 часа и 46 минут. Это эквивалентно тому, что президент примерно 4 раза облетел землю по экватору.

— Как известно, граждане обращаются к президенту, если волнующие их вопросы не решаются на местном уровне. В целом, как глава государства относится к обратной связи?

— В Администрации президента работает отдел по контролю за рассмотрением обращений. На имя главы государства поступает очень много обращений по самым разным вопросам. В этом году рассмотрено 53 237 обращений физических и юридических лиц, на которые своевременно были даны соответствующие ответы. В частности, председатель Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов обратился к президенту с предложением вернуть звание «Қазақстанның Халық жазушысы». В результате в этом году, накануне Дня Республики, спустя 24 года 6 писателям было присвоено звание «Қазақстанның Халық жазушысы».

Глава государства взял под личный контроль резонансные убийства пятилетней девочки в Туркестане и Салтанат Нукеновой в Астане, а также поставил конкретные задачи перед правоохранительными органами. Президент строго предупредил министра внутренних дел Ержана Саденова, генерального прокурора Берика Асылова, председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева о необходимости предотвращения фактов насилия в отношении женщин и детей.

Напомним, 8 декабря президент подписал Указ «О Плане действий в области прав человека и верховенства закона», предусматривающий комплексные меры, направленные на усиление гендерного равенства, борьбу с бытовым насилием, защиту граждан в сфере уголовного правосудия, предотвращение пыток и жестокого обращения. Президент хочет, чтобы Справедливый Казахстан укреплялся не на словах, а на деле, конкретными шагами, и создает для этого реальные условия.

Во время рабочей поездки в Экибастуз председатель городского совета ветеранов Самат Рамазанов обратился к президенту с просьбой отремонтировать парк «Шахтер». Касым-Жомарт Кемелевич отметил, что поручит местному акимату благоустроить город и решить другие проблемы. Таких примеров очень много. Все они свидетельствуют о реализации концепции президента «Слышащего государства».

— Ранее деятельность главы государства освещалась только на сайте www.akorda.kz. В настоящее время очень активно работает официальный Telegram-канал Aqorda. Большая часть информации распространяется по этому каналу. Информация также предоставляется через страницы пресс-службы в социальных сетях Facebook, X (Twitter), Instagram, TikTok. Кроме того, у президента есть страницы в социальных сетях X (Twitter) и Instagram. В целом, что Вы можете рассказать о работе в этой сфере?

— Главным источником информации является официальный сайт главы государства www.akorda.kz. На данном ресурсе, освещающем деятельность президента, в этом году опубликовано 977 материалов, в том числе послание народу Казахстана, тексты выступлений и обращений президента на различных мероприятиях.

Что касается Telegram-канала Aqorda, то решение о его запуске было принято 1 марта 2022 года с учетом требований времени и массового обращения современной аудитории к социальным сетям. С тех пор на Telegram-канале Aqorda было опубликовано 13 931 сообщение, в том числе 8 022 — в этом году. На Telegram-канал подписано 44 428 читателей.

Страница главы государства в социальной сети Х (Twitter), которая на данный момент насчитывает 391 786 читателей, активно ведется с 2011 года. А число подписчиков в Instagram насчитывает 2,6 миллиона.

Через свои личные страницы президент оперативно реагирует на общественные, социально-экономические, политические вопросы, важные события в нашей стране. С точки зрения экономии времени такой стиль работы эффективен.

В целом в этом году Касым-Жомарт Кемелевич опубликовал 56 твитов и 63 поста в Instagram.

— Некоторые утверждают, что президент редко дает интервью средствам массовой информации. Со стороны наших коллег также высказывается критика по этому поводу. Как бы Вы ответили на это как советник и пресс-секретарь главы государства?

— Скажу честно, с таким мнением я не согласен. Сведения, представленные в ходе этого разговора, наглядно показывают, насколько плотным является график президента.

Глава государства провел 8 брифингов для СМИ по итогам переговоров с главами иностранных государств. Кроме того, с начала года Касым-Жомарт Кемелевич дал 4 интервью зарубежным и отечественным средствам массовой информации, в том числе за последние 2 месяца — изданию «Известия» и телеканалу Еuronews, а также опубликовал 3 статьи. Пользуясь случаем, хочу отметить, что в начале января следующего года президент Казахстана планирует дать одному из республиканских изданий объемное интервью, в котором будет подробно освещена внутренняя и внешняя политика страны.

— Где и как президент встретит Новый год?

— Как вы знаете, глава государства не отмечает свой день рождения. В этом году он совершил государственный визит в Китай, несмотря на то, что он пришелся на его юбилей. Новый год Касым-Жомарт Кемелевич, как и все мы, встречает у себя дома, за столом, вместе со своей семьей.