Головкин нокаутировал Шеремету в бою за два титула и установил рекорд

В Холливуде (штат Флорида, США) завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой между казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО) и поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО) за титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, сообщает Vesti.kz.
Поединок был рассчитан на 12 раундов. Со стартового гонга претендент на титулы бросился в бой и попытался занять центр ринга. Однако, пропустив несколько джебов от Головкина, позже пыл поляка остыл. В самой концовке с гонгом казахстанец и вовсе отправил соперника в нокдаун.
Вторую трехминутку соперники провели в активном обмене ударами, в результате которых Шеремета вновь оказался на канвасе. Но и в этот раз поляк сумел подняться и продолжить бой.
В четвертом раунде Головкин в третий раз отправил соперника в нокдаун, но добить не сумел. Все закончилось после седьмой трехминутки, в которой Шеремета вновь оказался на канвасе - угол поляка отказался от продолжения боя. Тем самым GGG одержал победу техническим нокаутом.
Таким образом, Головкин в 21-й раз успешно защитил титул и побил рекорд легендарного Бернарда Хопкинса. До этого боя у обоих было по 20 победных боев в статусе чемпиона - это рекорд дивизиона. Американец сделал это в период с 1995 по 2005 год, а GGG для повторения этого достижения потребовалось на два года меньше (2010-2018).
В андеркарте выступил представитель GGG Promotions Али Ахмедов (16-1, 12 КО). Правда, казахстанец сенсационно проиграл нокаутом в бою за вакантный титул IBO во втором среднем весе, потерпев первое поражение в карьере.
Поединок был рассчитан на 12 раундов. Со стартового гонга претендент на титулы бросился в бой и попытался занять центр ринга. Однако, пропустив несколько джебов от Головкина, позже пыл поляка остыл. В самой концовке с гонгом казахстанец и вовсе отправил соперника в нокдаун.
Вторую трехминутку соперники провели в активном обмене ударами, в результате которых Шеремета вновь оказался на канвасе. Но и в этот раз поляк сумел подняться и продолжить бой.
В четвертом раунде Головкин в третий раз отправил соперника в нокдаун, но добить не сумел. Все закончилось после седьмой трехминутки, в которой Шеремета вновь оказался на канвасе - угол поляка отказался от продолжения боя. Тем самым GGG одержал победу техническим нокаутом.
Таким образом, Головкин в 21-й раз успешно защитил титул и побил рекорд легендарного Бернарда Хопкинса. До этого боя у обоих было по 20 победных боев в статусе чемпиона - это рекорд дивизиона. Американец сделал это в период с 1995 по 2005 год, а GGG для повторения этого достижения потребовалось на два года меньше (2010-2018).
В андеркарте выступил представитель GGG Promotions Али Ахмедов (16-1, 12 КО). Правда, казахстанец сенсационно проиграл нокаутом в бою за вакантный титул IBO во втором среднем весе, потерпев первое поражение в карьере.