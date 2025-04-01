В первом этапе Кубка мира в Бразилии принимают участие 130 боксеров из 18 стран

Фото: пресс-служба НОК РК

В бразильском городе Фос-ду-Игуасу стартовал первый этап Кубка мира по боксу под эгидой Международной федерации World Boxing. В церемонии открытия принял участие президент Национального Олимпийского комитета Казахстана, председатель Олимпийской комиссии World Boxing Геннадий Головкин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

На мероприятии выступили глава Федерации бокса Бразилии Маркос Кандидо де Брито, президент Панамериканской конфедерации бокса Элиз Сеньол и исполняющий обязанности генерального секретаря WB Майк Макатти.

Геннадий Головкин подчеркнул важность сохранения бокса в олимпийской программе Игр Лос-Анджелес-2028 и необходимость дальнейшего развития этого вида спорта.

Также он отметил значимость проходящего Кубка мира для популяризации бокса в Южной Америке. Председатель Олимпийской комиссии выразил уверенность, что соревнования станут важным этапом подготовки спортсменов к предстоящим Олимпийским играм.

В первом этапе Кубка мира в Бразилии принимают участие 130 боксеров из 18 стран. Следующий этап турнира пройдет в Казахстане с 30 июня по 7 июля. Затем с 21 по 27 июля состоится еще один этап, место проведения которого будет объявлено позднее. Финальная стадия Кубка мира запланирована на 15–22 ноября в Индии.

Кроме того, в 2025 году World Boxing проведет чемпионат мира. Престижный турнир состоится в Великобритании с 4 по 14 сентября.