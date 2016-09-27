Google отмечает день рождения

Сегодня исполнилось 18 лет популярной поисковой интернет-системе Google, передает Kazpravda.kz.
Хотя корпорация была основана 2 сентября 1998 года, а домен Google.com зарегистрирован 15 сентября 1997 года, поисковик (с 2000 года) иногда отмечает свой день рождения и в другой день: как 7, так и 27 сентября. В этом году день рождения системы пришелся как раз на 27 сентября.
Поисковая система Google была создана в качестве учебного проекта студентов Стэнфордского университета Ларри Пейджа и Сергея Брина. Они в 1996 году работали над поисковой системой BackRub, а в 1998 году на её основе создали новую поисковую систему Google. С первого же года существования в Google стали применять метод прозрачного управления OKR, который определил подход к планированию развития компании и способ корпоративного управления.
Любопытно происхождение названия системы – слово Google произошло от искажённого googol (гугол), названия числа десять в сотой степени.
Основными достоинствами Google, конечно, остаются прекрасный сервис, простота в управлении и возможность найти информацию, практически на любую тему.