Google Street View: теперь и в Казахстане

Технологии
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Автомобили Street View преодолели более 42 тыс. километров по территории страны, передает Kazpravda.kz

Фото: Минцифры РК

Глава Минцифры отметил, что партнерство с Google по внедрению Street View в Казахстане – «большой шаг вперед».

«Мы недавно запустили YouTube Premium, а теперь анонсируем новый сервис Google. Добавление Street View обогащает нашу страну, улучшая навигацию, стимулируя туризм и предлагая каждому виртуальный тур. Это меняет правила игры как для жителей, так и для гостей, делая Казахстан более доступным и привлекательным для всего мира», - сказал Багдат Мусин.

Чтобы запечатлеть города и природные ландшафты Казахстан использованы специально разработанные трекеры, смонтированные на пикапах, что позволило легко передвигаться по любым типам дорог.

Автомобили Street View, по словам Мусина, преодолели расстояние более 42 тыс. километров.

«Запуск Google Street View в Казахстане существенным образом увеличит и предоставит дополнительные возможности на картах Google, что принесет большую пользу малому и среднему бизнесу. Наш опыт работы на многих рынках показывает, что Google Street View вносит вклад в стимулирование туризма, поскольку туристы изучают то место, куда они хотят приехать перед тем, как принять решение о поездке», - сказала, в свою очередь, руководитель отдела по связям с правительством и государственной политике Google в Центральной Азии Ольга Скороходова.

Просмотр улиц стал любимой функцией Google Maps в более чем 100 странах мира.

#цифровизация #технологии #Минцифры #Google Street View

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