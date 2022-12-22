Города с населением более 500 тысяч человек будут центрами агломерации в Казахстане

Сенат
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Сенат Парламента Казахстана на пленарном заседании принял закон «О развитии агломераций», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Как отмечал ранее министр национальной экономики Алибек Куантыров, в настоящее время в агломерациях страны имеются определенные дисбалансы в экономическом развитии, финансовом и человеческом потенциале между городом-центром и прилегающими районами.

Основным фактором, способствующим возникновению дисбалансов, является неконтролируемый рост численности населения крупных городов и прилегающих к ним территорий.

«Так за 10 лет население города Астаны увеличилось на 59%, Алматы – на 37%, Шымкента – на 67%. Рост численности населения крупных городов порождает ряд проблем, такие как нагрузка на все виды инфраструктуры, хаотичная застройка окраин, отсутствие либо несоблюдение ПДП, нехватка транспорта и, как следствие, отсутствие продуманной транспортной системы, несоблюдение баланса жилых, социальных, общественно-деловых, промышленных и других объектов, точечная застройка, высокий уровень преступности и другое. Основной причиной нескоординированного развития территорий является отсутствие нормативной правовой базы, регулирующей развитие агломераций. И в связи с этим назрела необходимость законодательного разделения функций между городом-центром и его пригородной зоной», – пояснил он.

Вводится дефиниция термина «агломерация» и критерии определения агломераций. Формирование состава агломерации осуществляется уполномоченным органом по развитию агломераций и утверждается постановлением Правительства РК.

Так, приказом министра национальной экономики будут утверждены Правила включения населенных пунктов в состав агломераций и ведения их перечня, которыми будут определены критерии отнесения населенных пунктов к агломерациям.

При этом основными критериями определения агломераций будут административный статус города-центра, демографическая емкость, логистический и экономический потенциал.

«После принятия в соответствии с данными критериями в качестве агломераций будут определены системы населенных мест с центрами в городах Алматы, Астане, Шымкенте, Актобе и, возможно, Караганде», – уточнил глава МНЭ.

Внедряется новая модель управления агломерациями.

На республиканском уровне вопросы по развитию агломераций будут выноситься на рассмотрение совета по агломерациям, который будет консультативно-совещательным органом при Правительстве, предназначенным для межведомственной координации вопросов развития агломераций.

На региональном уровне будут созданы местные советы агломераций как площадки взаимодействия местных исполнительных органов города и прилегающей области для решения конкретных вопросов скоординированного развития территории агломерации.

В состав местного совета агломерации могут входить представители местных исполнительных органов и маслихатов столицы или города республиканского значения, прилегающей области, населенные пункты которой входят в агломерацию, а также представители Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и неправительственных организаций.

«Местный совет будет вырабатывать предложения по задачам и мерам поддержки развития агломерации, при этом в целях обеспечения устойчивого социально-экономического и скоординированного развития местный совет будет разрабатывать комплексные планы развития агломераций, которые будут учитывать документы системы госпланирования и генеральные планы регионов. Комплексный план будет содержать основные мероприятия, сгруппированные по задачам развития агломерации, с указанием источников, объема финансирования, сроков реализации, ответственных исполнителей, ожидаемых эффектов от планируемых мер», – отметил Куантыров.

В рамках документа акиматы регионов наделяются 25 дополнительными полномочиями: 11 полномочий – в рамках основного законопроекта, 14 полномочий – в рамках сопутствующего.

Так, акиматы столицы, городов республиканского значения и прилегающих областей будут участвовать в совместном решении вопросов местного значения на территории агломерации, подготовке и подписании соответствующего соглашения.

Также акиматы будут участвовать в создании и деятельности местного совета агломерации, разработке комплексного плана развития агломерации.

«Данные полномочия позволят преодолеть дисбалансы в экономическом развитии между городом-центром и пригородной зоной. Кроме этого, предусматривается, что местные исполнительные органы городов Астаны, Алматы и Шымкента будут координировать деятельность субъектов по реализации генерального плана развития пригородной зоны, организовывать разработку проекта генерального плана развития пригородной зоны, согласовывать проекты госнормативов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории пригородной зоны», – сказал министр.

По его словам, данные нормы необходимы для синхронизации планирования, эффективного использования территории населенных пунктов, расположенных в пригородной зоне города-центра, согласованного использования земельных участков.

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