Горожане смогут напрямую влиять на развитие мегаполиса Проекты 12 ноября 2025 г. 5:50 8 Любовь Доброта собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент В Шымкенте запущен проект «Народное участие в развитии города» – это новая форма взаимодействия власти и жителей, которая делает каждого шымкентца соавтором будущего своего города. фото автора В современном мегаполисе важны не только работа инфраструктуры, но и активная гражданская позиция жителей. Именно на этом принципе основан проект, инициированный акимом Шымкента Габитом Сыздыкбековым. Теперь каждый горожанин сможет предложить свои идеи по благоустройству, развитию городской среды, улучшению транспортной системы, экологии и другим направлениям. Чтобы отправить предложение, не нужно писать письма или ждать личных встреч с представителями акимата. Достаточно отсканировать специальный QR-код, который в ближайшее время появится в общественных местах, парках, остановках и даже в городском транспорте. Через простую электронную форму можно будет изложить свое видение, предложить конкретное решение или поделиться идеей, которая, по мнению инициаторов проекта, сделает Шымкент комфортнее и современнее. По словам акима города, новый проект – это не просто цифровая платформа, а инструмент настоящего народного участия. – Это возможность для каждого жителя внести личный вклад в развитие Шымкента, – считает Габит Сыздыкбеков. – Все предложения будут внимательно изучены, и самые актуальные найдут воплощение в конкретных делах. Власти подчеркивают, что именно живой отклик жителей помогает лучше понимать реальные запросы и нужды горожан. Ведь именно шымкентцы каждый день видят, как можно улучшить улицы, дворы, транспорт или условия в школах и больницах. Инициатива «Народное участие в развитии города» – это шаг к модели открытого диалога между властью и населением. Она объединяет усилия всех сторон ради одной цели – сделать Шымкент по-настоящему комфортным, динамичным и современным мегаполисом, где мнение каждого имеет значение. Так открывается новая страница совместных решений и народных идей. Теперь развитие города – общее дело всех его жителей. #Шымкент #проекты #народное участие