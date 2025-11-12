В современном мегаполисе важны не только работа инфраструктуры, но и активная гражданская позиция жителей. Именно на этом принципе основан проект, инициированный акимом Шымкента Габитом Сыздыкбековым. Теперь каждый горожанин сможет предложить свои идеи по благоустройству, развитию городской среды, улучшению транспорт­ной системы, экологии и другим направлениям.

Чтобы отправить предложение, не нужно писать письма или ждать личных встреч с представителями акимата. Достаточно отсканировать специальный QR-код, который в ближайшее время появится в об­щест­венных местах, парках, остановках и даже в городском транспорте. Через простую электронную форму можно будет изложить свое видение, предложить конкретное решение или поделиться идеей, которая, по мнению инициаторов проекта, сделает Шымкент комфортнее и современнее.

По словам акима города, новый проект – это не просто цифровая платформа, а инструмент настоящего народного участия.

– Это возможность для каждого жителя внести личный вклад в развитие Шымкента, – считает Габит Сыздыкбеков. – Все предложения будут внимательно изучены, и самые актуальные найдут воплощение в конкретных делах.

Власти подчеркивают, что именно живой отклик жителей помогает лучше понимать реальные запросы и нужды горожан. Ведь именно шымкентцы каждый день видят, как можно улучшить улицы, дворы, транспорт или условия в школах и больницах.

Инициатива «Народное участие в развитии города» – это шаг к модели открытого диалога между властью и населением. Она объединяет усилия всех сторон ради одной цели – сделать Шымкент по-настоящему комфорт­ным, динамичным и современным мегаполисом, где мнение каждого имеет значение. Так открывается новая страница совместных решений и народных идей. Теперь развитие города – общее дело всех его жителей.