Госаудит проверил расходы казахстанской науки

Аудит
34
Дана Аменова
специальный корреспондент

Аудиторами выявлено финансовых нарушений на сумму 1,7 млрд тенге 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Высшая аудиторская палата (ВАП) подвела итоги проверки эффективности использования бюджетных средств, выделенных на развитие науки, сообщает Kazpravda.kz 

Результаты соответствующего аудита рассмотрены на заседании в ВАП РК.

В обсуждении приняли участие министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, ответственные должностные лица министерства, руководители подведомственных организаций и представители других заинтересованных госорганов.

Аудит ВАП позволил выявить направления, требующие дальнейшего совершенствования. В их числе стратегическое планирование, деятельность ключевых институтов и нормативное регулирование отрасли. 

Так, несмотря на рост общего объема финансирования науки до 219 млрд тенге, доля затрат на научные исследования и опытно-конструкторские работы (НИОКР) все еще может быть выше текущих показателей.

Аудиторы также обратили внимание на необходимость активизации прикладного внедрения научных разработок и адаптации их под запросы реального сектора экономики. Ключевые цели госполитики в сфере науки, заложенные в программных документах, не получили полного отражения в плане развития МНВО.

Также отмечается отсутствие надлежащего взаимодействия между Комитетом науки и отраслевыми госорганами, что создает риски для качественного внедрения научных разработок. 

В работе национальных научных советов (ННС) выявлены факторы, требующие дополнительного внимания. Зафиксированы случаи, когда отдельные члены советов одновременно участвовали в нескольких финансируемых проектах, что создает риск пересечения интересов и требует дальнейшего совершенствования процедур регулирования. 

«В то же время не установлена ответственность членов научных советов за решения, принятые без учета экспертных заключений, за одобрение проектов с нарушениями, а также за прекращение финансирования ранее ими же одобренных проектов», — отмечают аудиторы. 

Зафиксированы факты объявления научных конкурсов со значительным опозданием, в отдельных случаях более чем на 500 дней. Процедуры научно-технической экспертизы также зачастую сопровождаются многочисленными нарушениями сроков.

Мониторинг научных проектов, призванный обеспечивать контроль за использованием средств и достижением результатов, осуществлялся без достаточной результативности. Проекты, где были замечания, рекомендации по доработке или отдельные отклонения, все равно одобрили к дальнейшему финансированию.

Проекты коммерциализации Фонда науки также реализованы с недостатками. 42 завершенных проекта не достигли плановых объемов продаж, а по 8 проектам продукция не выпускалась вовсе.

В рамках создания инжиниринговых центров и технопарков при ведущих вузах выявлены факты нецелевого использования средств и завышения стоимости закупок. Неэффективное планирование средств оценивается в 24,2 млрд тенге, неэффективное использование – в 42,5 млрд тенге. 

Для устранения всех выявленных нарушений и системных недостатков в правительство, МНВО и другие профильные учреждения направлены соответствующие рекомендации и поручения.

По отдельным фактам выявленных нарушений материалы будут направлены в правоохранительные органы. 

#госаудит #наука #ВАП #расходы

Популярное

Все
Два жилых массива полностью обеспечены газом
Нашим палуанам не было равных
Лучшие мергены континента собрались в Шымкенте
В поселке открылась новая школа
Заблокировали 600 сайтов
При поддержке фонда
Создано спецподразделение по внедрению ИИ
Завершается хлебоуборочная страда
Как Казахстан готовится к революции в производстве авиатоплива
В аэропорту Караганды построят заправочный комплекс
Киберпреступления – как вирус: меняют форму, но сохраняют суть
Важная часть жизни общества
Отрасль нуждается в стратегии
Мыслить смело, действовать достойно
За гибель шахтеров – реальные сроки
Перспективы развития параспорта
Новый рубеж развития
Ботай покоряет мир
Фундамент идеологии «Закон и Порядок»
Руководствуясь наказами избирателей
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Уборку зерновых завершили аграрии Шымкента
Карагандинский академический театр музкомедии приедет на гастроли в Астану
Среднемесячная зарплата выросла в Казахстане
Определены 100 популярных казахстанских книг
Как будет расти Караганда
Производство китайских грузовиков локализуют в Сарани
День спорта отметят в Казахстане
Мертвые души и трудоустройство
Шапан Танеке Досетулы передан Национальному музею
Встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже
И цвет окрашивает слово...
Условно-досрочное освобождение стало доступным для новой категории осужденных в РК
Достучаться до сердец
По принципу единой образовательной среды
EXPO-2025: туристический потенциал Астаны представили на всемирной выставке
В Семее состоялся айтыс «Адамзаттың Абайы»
Сегодня – День спорта
В Алматы отметили юбилей великого поэта и мыслителя
Уборка началась на севере страны
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]