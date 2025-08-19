Аудиторами выявлено финансовых нарушений на сумму 1,7 млрд тенге
Высшая аудиторская палата (ВАП) подвела итоги проверки эффективности использования бюджетных средств, выделенных на развитие науки, сообщает Kazpravda.kz
Результаты соответствующего аудита рассмотрены на заседании в ВАП РК.
В обсуждении приняли участие министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, ответственные должностные лица министерства, руководители подведомственных организаций и представители других заинтересованных госорганов.
Аудит ВАП позволил выявить направления, требующие дальнейшего совершенствования. В их числе стратегическое планирование, деятельность ключевых институтов и нормативное регулирование отрасли.
Так, несмотря на рост общего объема финансирования науки до 219 млрд тенге, доля затрат на научные исследования и опытно-конструкторские работы (НИОКР) все еще может быть выше текущих показателей.
Аудиторы также обратили внимание на необходимость активизации прикладного внедрения научных разработок и адаптации их под запросы реального сектора экономики. Ключевые цели госполитики в сфере науки, заложенные в программных документах, не получили полного отражения в плане развития МНВО.
Также отмечается отсутствие надлежащего взаимодействия между Комитетом науки и отраслевыми госорганами, что создает риски для качественного внедрения научных разработок.
В работе национальных научных советов (ННС) выявлены факторы, требующие дополнительного внимания. Зафиксированы случаи, когда отдельные члены советов одновременно участвовали в нескольких финансируемых проектах, что создает риск пересечения интересов и требует дальнейшего совершенствования процедур регулирования.
«В то же время не установлена ответственность членов научных советов за решения, принятые без учета экспертных заключений, за одобрение проектов с нарушениями, а также за прекращение финансирования ранее ими же одобренных проектов», — отмечают аудиторы.
Зафиксированы факты объявления научных конкурсов со значительным опозданием, в отдельных случаях более чем на 500 дней. Процедуры научно-технической экспертизы также зачастую сопровождаются многочисленными нарушениями сроков.
Мониторинг научных проектов, призванный обеспечивать контроль за использованием средств и достижением результатов, осуществлялся без достаточной результативности. Проекты, где были замечания, рекомендации по доработке или отдельные отклонения, все равно одобрили к дальнейшему финансированию.
Проекты коммерциализации Фонда науки также реализованы с недостатками. 42 завершенных проекта не достигли плановых объемов продаж, а по 8 проектам продукция не выпускалась вовсе.
В рамках создания инжиниринговых центров и технопарков при ведущих вузах выявлены факты нецелевого использования средств и завышения стоимости закупок. Неэффективное планирование средств оценивается в 24,2 млрд тенге, неэффективное использование – в 42,5 млрд тенге.
Для устранения всех выявленных нарушений и системных недостатков в правительство, МНВО и другие профильные учреждения направлены соответствующие рекомендации и поручения.
По отдельным фактам выявленных нарушений материалы будут направлены в правоохранительные органы.