Согласно результатам аудита финансирования агропромышленного комплекса, в период 2023-2024 годы, общий объем выявленных нарушений составил порядка 300 млрд тенге, из которых прямые потери бюджета – 32 млрд тенге

Фото: пресс-служба правительства

Премьер-министр Олжас Бектенов заслушал министра финансов Мади Такиева, который доложил о предварительных итогах аудита финансирования агропромышленного комплекса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Всего за 2 года на меры господдержки АПК было выделено порядка 1,2 трлн тенге.

Министр финансов Мади Такиев отметил, что значительные средства используются без достижения ожидаемого экономического эффекта и выгоды для населения. По итогам проведенной проверки выявлен ряд системных нарушений. Так, в субсидировании аграриев установлены теневые схемы на сумму 5,5 млрд тенге. В частности, в 11 регионах зафиксированы случаи фиктивной продажи одного и того же крупного рогатого скота между получателями субсидий на 808,1 млн тенге.

Кроме того, министр финансов Мади Такиев озвучил ряд конкретных нарушений при предоставлении субсидий. По инвестиционным проектам АПК, реализуемым в рамках бюджетных кредитов, выявлены нарушения на сумму 13,3 млрд тенге. Установлены факты, когда скот и оборудование либо не поставлялись вовсе, либо поставлялись в меньшем объеме; отдельные строительные работы оплачивались, но фактически не выполнялись.

Также выявлены грубые нарушения при выдаче микрокредитов конечным заемщикам с просроченной задолженностью и действующими арестами. Мади Такиев доложил, что 25 заемщиков с общей задолженностью 45,8 млн тенге получили кредиты на сумму 177,7 млн тенге.

Отмечено, что реализация программ финансирования полевых и уборочных работ при ежегодном объеме 140 млрд тенге и охвате 3,2 тыс. заемщиков показала системную неэффективность. АО «Аграрная кредитная корпорация», созданная для финансирования текущих сельхозработ, не обеспечивает заявленное покрытие до 70% затрат фермеров. Средства распределяются между большим числом заемщиков малыми суммами, что не позволяет обеспечить полный цикл работ.

С учетом выявленных нарушений и нецелевого использования бюджетных средств в целях повышения эффективности государственной поддержки АПК руководитель Правительства дал ряд поручений:

● внедрить сквозной цифровой мониторинг с интеграцией информационных систем Министерства финансов, Министерства сельского хозяйства и местных исполнительных органов;

● пересмотреть системы субсидирования с ориентацией на фактический выход продукции вместо бумажных показателей;

● использовать форматно-логический контроль, блокирующий продажу субсидированного скота до выполнения условий господдержки;

● проводить обязательную государственную экспертизу строительно-монтажных работ по инвестиционным проектам, реализуемым с использованием государственных кредитов.

Материалы по конкретным фактам нарушений передаются в правоохранительные органы для принятия процессуальных решений.