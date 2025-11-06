Сегодня состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии по присуждению государственной молодежной премии «Дарын». В работе комиссии приняла участие министр культуры и информации РК Аида Балаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

В этом году на соискание премии было представлено более 300 кандидатур, и комиссия рассмотрела 294 из них.

В их числе обсуждались 64 кандидатуры соискателей в номинации «Наука», 19 - «Дизайн и изобразительное искусство», 27- «Спорт», 41 - «Театр и кино», 13 - «Эстрада», 16 - «Журналистика», 41 - «Народное творчество», 31 - «Общественная деятельность», 15 - «Литература», 27 - «Классическая музыка».

В состав комиссии вошли 37 представителей казахстанского истеблишмента - депутаты, политики, гражданские активисты, деятели культуры, искусства, медиа и спорта.

Аида Балаева поблагодарила членов комиссии за проделанную работу и выразила уверенность, что в итоге они сделали правильный и справедливый выбор.

Торжественная церемония, на которой лауреатам государственной молодежной премии «Дарын» будут вручены диплом, нагрудной знак и денежная премия, состоится 25 ноября.

Премия «Дарын» учреждена в 1992 году в целях поддержки талантливой молодежи. Она присуждается за плодотворную научную, творческую деятельность и спортивные достижения. В разные годы обладателями «Дарын» стали более 320 молодых казахстанцев.