Госслужащего наказали за бюрократическую волокиту в Семее

Он затянул проведение аукциона и утверждение документов предоставления земельного участка

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В прокуратуре области Абай сообщили о нарушении прав со стороны госоргана в отношении ТОО «Казполиграф», передает Kazpravda.kz.

"По акту прокуратуры области решен проблемный вопрос ТОО "Казполиграф", реализующего проект "Производство изделий из бумаги и картона" стоимостью 6 млрд тенге (включен в единый пул инвестиционных проектов области и единую карту индустриализации). Установлено, что отдел земельных отношений г. Семей по заявлению ТОО "Казполиграф" на протяжении 5 месяцев создавая бюрократическую волокиту, затянул вопрос проведения аукциона и утверждения необходимых документов предоставления земельного участка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по вине уполномоченного органа по проведенному аукциону договор с победителем - ТОО "Казполиграф" - не заключен.

По информации ведомства, лишь после вмешательства прокуратуры области уполномоченный орган провел повторный аукцион, заключил договор с компанией и начал работу по предоставлению земельного участка.

Виновного сотрудника отдела земельных отношений привлекли к дисциплинарной ответственности, добавили в областной прокуратуре.