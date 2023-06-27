Госсоветник встретился с руководителями фракций Мажилиса

Политика, Мажилис
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Государственный советник Ерлан Карин провел встречу с руководителями шести фракций политических партий в Мажилисе Парламента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Во встрече приняли участие руководитель фракции партии Amanat Елнур Бейсенбаев, руководитель фракции НДПП «Ауыл» Анас Баккожаев, руководитель фракции партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров, руководитель фракции ДПК «Ак жол» Азат Перуашев, руководитель фракции НПК Магеррам Магеррамов, руководитель фракции ОСДП Асхат Рахимжанов.

Участники встречи обсудили пути реализации инициатив и поручений главы государства, обнародованных на втором заседании Национального курултая в городе Туркестане.

Государственный советник отметил, что практическое воплощение новых президентских инициатив требует законодательной поддержки и в целом активного содействия депутатского корпуса.

В свою очередь, руководители парламентских фракций высказали свои предложения по продвижению новой общенациональной повестки.

#мажилис #Парламент #госсоветник #Карин #фракции партий

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