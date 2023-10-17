Гостей Версальского дворца снова эвакуировали
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Версальский дворец во Франции эвакуировали во второй раз за четыре дня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия
«Уважаемые посетители, по соображениям безопасности Версальский дворец эвакуирует посетителей и закрывает свои двери сегодня, во вторник, 17 октября. Благодарим за понимание», — говорится в сообщении аккаунта Версальского дворца в соцсети X.
Источник агентства AFP сообщил, что эвакуация произошла из-за сообщения о бомбе. Дворец останется закрытым до конца дня.
Посетителей Версальского дворца уже эвакуировали 14 октября после получения администрацией учреждения сообщений об угрозе взрыва. Проводилась эвакуация не только посетителей дворца, но и гуляющих в саду гостей.