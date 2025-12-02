Гостиницу из юрт построят в Туркестане

Туризм
53
Дана Аменова
специальный корреспондент

На очередном заседании под председательством акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова обсудили архитектурные проекты, реализуемые в области, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на акимат региона

Фото: акимат Туркестанской области

На встрече были рассмотрены архитектурные проекты в городах Арыс и Кентау, а также инициативы, планируемые к реализации в городе Туркестане. Глава региона подчеркнул необходимость использования современных подходов и идей при реализации проектов.

«Представьте современные архитектурные образцы для оформления въездов в районы. В архитектуре и строительстве нужны инновации и активность. Я считаю, что общий дизайн-код региона должен гармонировать и быть единообразным с городом Туркестаном. Необходимо привести в порядок въезды в районы и города, где расположены туристические объекты, а также территории вокруг таможенных постов на границе», – сказал Нуралхан Кушеров.

На заседании архитектурного совета обсуждались следующие проекты: строительство медицинского центра в Туркестане, проект гостиницы в казахском национальном стиле, создание малых архитектурных форм в городе, строительство аллеи биев и другие инициативы.

Также были затронуты вопросы строительства современной площади символов для проведения масштабных мероприятий в Туркестане и высадка дикого винограда вдоль улиц для создания тени и прохлады в летнюю жару. Были рассмотрены вопросы упорядочения территории вокруг рынка в Кентау, строительства велодорожки и нового парка за счет предпринимателей в городе Арыс, даны соответствующие предложения.

#Туркестанская область #акимат #гостиница #юрты

Популярное

Все
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
Индустриальную зону создают в Сатпаеве
Нужно решать реальные производственные задачи
Талантливы во всем
Готовить кадры на местах
В Алматы представлен сборник корейской прозы на казахском языке
Покоряя музыкальный Олимп
Серебряная награда из Египта
На защите семьи
«Семей» сохраняет лидерство
Осваивать новые технологии
Аграрный сектор набирает обороты
Не просто сельские этюды
Куда исчезли миллиарды?
Казахстан внедрил 12 направлений профилактики ВИЧ
В Шымкенте простились с последним фронтовиком
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Балаевой А. Г.
Жизнь на высоте
Властелин механических «сердец»
Учить сердцем
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Новый центр мировой металлургии
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Филиал Челябинского госуниверситета в Костанае будет работать по стандартам Казахстана и России
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Метростроевцы ускоряют темп
В Шымкенте открыт молодежный хаб
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Рост ВВП Казахстана превышает среднемировое значение более чем вдвое
В Атырау откроется хоккейная академия
214 млрд тенге выделят в ближайшие три года на субсидирование внедрения водосберегающих технологий в АПК
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Улытау раскрыто 15 фактов кражи скота
Сделать работу сельских акимов эффективной
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены

Читайте также

В Казахстан все чаще едут отдыхать из Индии
Казахстан и Узбекистан открывают новые авиамаршруты и совме…
В Жетісу создают предприятия, отвечающие за чистоту побереж…
Названы семь лучших локаций для зимнего отдыха в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]