На очередном заседании под председательством акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова обсудили архитектурные проекты, реализуемые в области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Фото: акимат Туркестанской области

На встрече были рассмотрены архитектурные проекты в городах Арыс и Кентау, а также инициативы, планируемые к реализации в городе Туркестане. Глава региона подчеркнул необходимость использования современных подходов и идей при реализации проектов.

«Представьте современные архитектурные образцы для оформления въездов в районы. В архитектуре и строительстве нужны инновации и активность. Я считаю, что общий дизайн-код региона должен гармонировать и быть единообразным с городом Туркестаном. Необходимо привести в порядок въезды в районы и города, где расположены туристические объекты, а также территории вокруг таможенных постов на границе», – сказал Нуралхан Кушеров.

На заседании архитектурного совета обсуждались следующие проекты: строительство медицинского центра в Туркестане, проект гостиницы в казахском национальном стиле, создание малых архитектурных форм в городе, строительство аллеи биев и другие инициативы.

Также были затронуты вопросы строительства современной площади символов для проведения масштабных мероприятий в Туркестане и высадка дикого винограда вдоль улиц для создания тени и прохлады в летнюю жару. Были рассмотрены вопросы упорядочения территории вокруг рынка в Кентау, строительства велодорожки и нового парка за счет предпринимателей в городе Арыс, даны соответствующие предложения.