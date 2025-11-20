Фото: пресс-служба правительства РК

Олжас Бектенов сообщил, что в рамках формирования бюджета на предстоящий трехлетний период базовые расходы были сокращены с 15% до 12%. При этом серьезная нагрузка на бюджет сохраняется в социальной сфере.

По словам Премьер-министра, социальные пособия и различные меры поддержки составляют порядка 60% от общего объема государственного бюджета.