Госуслуги по недвижимости будут временно недоступны в ЦОНах

Госуслуги по линии недвижимости будут недоступны для казахстанцев с 26 апреля по 9 мая 2023 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

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Прием заявок на услуги по линии недвижимости временно приостановят в связи с переходом на новую информационную систему «Единый государственный кадастр недвижимости».

«С 26 апреля по 9 мая 2023 года ЦОНы страны не будут оказывать все виды услуг в сфере государственной регистрации прав (обременений) на недвижимое имущество, регистрации движимого имущества, не подлежащего обязательной регистрации, и технического обследования объектов недвижимости. Ввиду более длительных сроков исполнения услуг на бумажных носителях, а также доставки документов, прием услуг в ЦОНах приостановят раньше, чем через eGov.kz. К слову, граждане, заказавшие услугу до 26 апреля, смогут получить результат в указанные сроки», – проинформировали в госкорпорации.

Со 2 по 9 мая текущего года также приостановят прием документов онлайн на оформление и техническое обследование недвижимости через портал eGov.kz, системы нотариусов, налоговых, банков второго уровня и органов исполнительного производства Министерства юстиции РК. Кроме того, в этот период казахстанцы не смогут воспользоваться услугами, связанными с жилищными программами.

«Переход на новую систему предусмотрительно организован в праздничные дни. Отмечу, что при перемещении на ЕГКН будут поэтапно оцифрованы все жизненные ситуации, связанные с оформлением земельных участков, предусмотрена возможность оказания всего спектра госуслуг, в том числе предоставление корректировок по новым и существующим участкам. Также будут отработаны факторы законности оформления земельных участков и недвижимости», – сказал председатель правления госкорпорации Суйениш Абдильдин.

Напомним, 5 апреля 2023 года подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации государственных услуг в сфере земельных отношений».

Для автоматизации оказания госуслуг в сфере земельных отношений госкорпорация «Правительство для граждан» провела работы по запуску информационной системы «Единый государственный кадастр недвижимости». Система включает в себя сведения из двух баз данных: государственная база данных «Регистр недвижимости» и автоматизированная информационная система государственного земельного кадастра. После переноса всей информации из баз данных они будут ликвидированы.