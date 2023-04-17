Госуслуги по недвижимости будут временно недоступны в ЦОНах

Недвижимость, Цифровизация, Госуслуги
83

Госуслуги по линии недвижимости будут недоступны для казахстанцев с 26 апреля по 9 мая 2023 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Фото: Kazpravda.kz

Прием заявок на услуги по линии недвижимости временно приостановят в связи с переходом на новую информационную систему «Единый государственный кадастр недвижимости».

«С 26 апреля по 9 мая 2023 года ЦОНы страны не будут оказывать все виды услуг в сфере государственной регистрации прав (обременений) на недвижимое имущество, регистрации движимого имущества, не подлежащего обязательной регистрации, и технического обследования объектов недвижимости. Ввиду более длительных сроков исполнения услуг на бумажных носителях, а также доставки документов, прием услуг в ЦОНах приостановят раньше, чем через eGov.kz. К слову, граждане, заказавшие услугу до 26 апреля, смогут получить результат в указанные сроки», – проинформировали в госкорпорации.

Со 2 по 9 мая текущего года также приостановят прием документов онлайн на оформление и техническое обследование недвижимости через портал eGov.kz, системы нотариусов, налоговых, банков второго уровня и органов исполнительного производства Министерства юстиции РК. Кроме того, в этот период казахстанцы не смогут воспользоваться услугами, связанными с жилищными программами.

«Переход на новую систему предусмотрительно организован в праздничные дни. Отмечу, что при перемещении на ЕГКН будут поэтапно оцифрованы все жизненные ситуации, связанные с оформлением земельных участков, предусмотрена возможность оказания всего спектра госуслуг, в том числе предоставление корректировок по новым и существующим участкам. Также будут отработаны факторы законности оформления земельных участков и недвижимости», – сказал председатель правления госкорпорации Суйениш Абдильдин.

Напомним, 5 апреля 2023 года подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации государственных услуг в сфере земельных отношений».

Для автоматизации оказания госуслуг в сфере земельных отношений госкорпорация «Правительство для граждан» провела работы по запуску информационной системы «Единый государственный кадастр недвижимости». Система включает в себя сведения из двух баз данных: государственная база данных «Регистр недвижимости» и автоматизированная информационная система государственного земельного кадастра. После переноса всей информации из баз данных они будут ликвидированы.

 

 

 

#ЦОН #госуслуги #цифровизация #недвижимость #Правительство для граждан

Популярное

Все
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
В Государственном музее искусств им. А. Кастеева проходит выставка «Періште ізі» («След ангела»)
Выездной фестиваль российских театров с программой для юных зрителей начался с Казахстана
В фонд областного историко-краеведческого музея передана копия домбры легендарного кюйши Казангапа Тлепбергенулы
Репертуар 164-го сезона Русского драматического театра им. А. Н. Островского пополнился «Пиковой дамой» – мистической драмой по мотивам одноименной повести А. С. Пушкина
В Астане продолжается розыгрыш мировой шахматной короны – претенденты провели четвертую и пятую партии
В Астане женская сборная по теннису уверенно обыграла национальную команду Польши в отборочном этапе Мировой группы
В Астане завершился чемпионат Азии по борьбе
Люди должны больше знать об АЭС
В области Жетысу раннее потепление спровоцировало непривычную активизацию клещей
В Астане завершились сборы юношеской сборной Казахстана по хоккею
Футбольные ворота упали на подростка в Костанае
Восемь предпринимателей чуть не остались без средств к существованию
Сразу два уникальных учреждения для поддержки людей с особыми потребностями открывают в Талдыкоргане
Бои без правил
Ошибки школьного воспитания разобрали прокурорские работники Северо-Казахстанской области, изучив «топорную» историю в петропавловской школе № 4
Вы слыхали, как поют пески?
Уроки бабушки
Потенциал межпарламентских связей
В многостороннем формате
Элеватор горит в Костанайской области
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Государственный общеобязательный стандарт образования будет пересмотрен в Казахстане. Учебную нагрузку обещают снизить, при этом усилить воспитательный компонент на основе национальных ценностей и казахстанского патриотизма. А вот рюкзаки школьников легче пока не станут
Клуб из Петропавловска продолжает удивлять как специалистов, так и болельщиков
В Талдыкоргане открыли два магазина, где социально значимые продовольственные товары будут продаваться с минимальной наценкой
Затопить нельзя сохранить
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
В Государственном музее искусств им. А. Кастеева проходит выставка казахстанского карикатуриста Ибрагима Кубекова
В Усть-Каменогорске обновили купола на Свято-Покровском храме
Соглашение с Kia Corporation о совместном развитии производства подписал Скляр
Медсестры Сатпаева пожаловались премьер-министру на дискриминацию при повышении зарплат
Преподавать казахский язык в специализированных вузах СНГ предложил Маулен Ашимбаев
Инвестировать в G4 City пригласили бизнесменов Сингапура
Метель и гололед стали причиной закрытия трассы Астана-Петропавловск
В Талдыкоргане состоялся областной конкурс-фестиваль народных театров, посвященный 100-летию народной артистки Казахстана Бикен Римовой
Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области
На пасеках Туркестанской области массово гибнут пчелы
Осужденные не сопротивлялись контролерам во время инцидента со стрельбой, заявили в ДУИС ВКО
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Был запрос – есть ответ
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Жестокое избиение девушки на камеру в ТРЦ Усть-Каменогорска шокировало казахстанцев
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО
Настоящая карета, «ириски» на стенах и лифт размером с комнату – все это можно увидеть и потрогать в закулисье «Астана Оперы»
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области

Читайте также

У Казахстана будет свой цифровой паспорт безопасности – МЧС
Зарегистрировать ОСИ онлайн теперь могут казахстанцы
Получить земельные участки станет проще в Казахстане
Скоро во всех регионах страны… Появление в ЦОНах уникальных…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]