Госзакупки на 85 млн тенге незаконно планировали провести в Степногорске

Конкурс отменили, должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности
Прокуратура Степногорска установила, что городской отдел госактивов и закупок намеревался провести открытый конкурс на работу по изготовлению и установке теплых остановок на сумму 84,8 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz
Нарушения заключались в отсутствии указания мест выполнения работ, утвержденного эскиза, а также документального обоснования ценообразования (отсутствие сметной документации).
«По акту надзора конкурс отменен, бюджетные средства направлены на реализацию других социально-значимых проектов, тем самым предотвращено необоснованное расходование бюджетных средств», – отметили в прокуратуре региона.
Там же добавили, что за допущенное нарушение должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.