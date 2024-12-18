Госзакупки на 85 млн тенге незаконно планировали провести в Степногорске

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Степногорска установила, что городской отдел госактивов и закупок намеревался провести открытый конкурс на работу по изготовлению и установке теплых остановок на сумму 84,8 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz

Нарушения заключались в отсутствии указания мест выполнения работ, утвержденного эскиза, а также документального обоснования ценообразования (отсутствие сметной документации).

«По акту надзора конкурс отменен, бюджетные средства направлены на реализацию других социально-значимых проектов, тем самым предотвращено необоснованное расходование бюджетных средств», – отметили в прокуратуре региона.

Там же добавили, что за допущенное нарушение должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.