фото Игоря Бургандинова, Елены Левкович

Аскар Сабдин, директор центра исламского и казахского права

Maqsut Narikbayev University: – Съезд лидеров мировых и традиционных религий в очередной раз доказал, что Казахстан всегда пропагандирует мир, диалог, стабильность. Многие считают, что конфликт – действие, а мир – инертность. Это ошибочное мнение. Процесс создания безопасных условий нуж­дается даже в более активном действии. На панельных сессиях участники много говорили как раз о том, что создание прочного мира необходимо не декларировать, а строить конкретными делами. Как сказал Глава государства во время форума, современная мировая обстановка отличается нарастанием напряженности и ухудшением глобальной ситуации. Конфликтов становится все больше, и это оказывает серьезное влияние на человечество. Военные столкновения, к сожалению, происходят чаще. На фоне этого важно помнить уроки истории и стремиться к открытому, конструктивному диалогу. В этом плане съезд выполняет важную роль. Наш Центр исламского и казахского права, созданный на базе Maqsut Narikbayev University, был открыт в 2022 году. Основные направления наших исследований: определение места и роли исламского права в современных правовых системах мусульманских стран; изучение особенности исламского права в сопоставлении с другими правовыми семьями. Кроме того, мы исследуем, насколько принципы этого права совместимы с законодательством светского государства. Мы установили партнерские отношения с Советом мусульманских старейшин (ОАЭ, председатель – Верховный имам Академии аль-Азхар – шейх Ахмад ат-Тайиб), Российским Исламским Институтом (Татарстан), а также заключили меморандум о сотрудничестве с Оксфордским центром исламских исследований (Великобритания). Таким образом, мы на своем уровне вносим вклад в диалог между культурами.

Малкольм Хёнлейн,

экс-исполнительный вице-председатель Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций (США): – Выражаю огромную признательность Президенту Касым-Жомарту Токаеву и организаторам VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий за то, что они сумели собрать за одним дастарханом мировых религиозных лидеров. В современном мире нужно уметь противостоять вызовам, в том числе радикальному экстремизму и нетрадиционным религиозным движениям, которые подвергают опасности жизнь людей. Таких проявлений нельзя допус­кать. Мировые лидеры, как религиозные, так и политические, должны быть приверженцами установления мира и справедливости. Политики и представители медиапространства должны призывать к миру и служить благим целям. Как только мы придем к полной толерантности, как только научимся придерживаться морали священных писаний, призывающих к любви, поддержке, взаимоуважению, появятся шансы на улучшение ситуации. Кто знает, может, в далеком будущем наши потомки, перелистывая страницы истории, скажут: они пытались, прикладывали все силы во имя благополучия. Декларация, которая принята по итогам съезда, будет храниться для будущих поколений. Этот документ – важный призыв к сохранению мира, безопасности, укреплению толерантности и взаимоуважения.

Лола Шакимова, эксперт-психолог: – Я не в первый раз принимала участие в Съез­де лидеров мировых и традиционных религий, и каждый раз это мероприятие, где идет речь о самом главном – мире, духовности и равенстве, заставляет задуматься о важных вещах. Любой верующий человек должен быть в первую очередь патриотом своей страны, поддерживать свое государство, придерживаться гражданской позиции. И, конечно же, он должен оставаться человеком, что бы ни случилось. Религия – путь, идя которым, мы становимся добрее, мудрее, благороднее, способными протянуть руку помощи другому в кризисной ситуации. И не случайно слово «ислам» имеет общий корень со словом «салям», что означает мир. Съезд лидеров мировых и традиционных религий – это отражение всего доброго, светлого, что мы можем сделать для нашей планеты, это очередное напоминание нам о том, что мы – большая сила, способная на многое. И что наша общая цель – сохранить мир и гармонию на Земле.

Гаэтан Рой,

постоянный представитель Ассоциации евангелических миссий при ООН в Женеве Все участники VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий верят в возможность позитивных перемен, но одной надежды недос­таточно – все мы должны приложить максимум усилий для воцарения мира. В Женеве, где находится одна из штаб-квартир ООН, предпринимаются важнейшие шаги по разрешению конфликтов, сближению народов, защите человеческого достоинства. Но даже самые тонкие дипломатические инструменты бессильны без фундамента, на котором держится человеческая душа: без стремления к единству и подлинного взаимоуважения. Я говорю не просто о ценностях, а об ориентирах, без которых цивилизация рискует утратить себя. Гуманизм – вот что может нас спасти. Но он не должен оставаться теорией. Его следует трансформировать в образ жизни, в привычку думать о ближнем, в стремление не только брать, но и отдавать. Каждый человек способен стать носителем благих перемен – будь то политик, религиозный лидер или обычный гражданин. Для этого нужно одно – нести в мир свет, справедливость и миротворчество. Важно сохранять духовное разнообразие без вражды. При этом каждому следует меняться во имя добра. Наш выбор и путь – сотрудничество, добрая воля и вера, подкрепленные действиями. Только так возможно будущее, в котором духовность и человечность будут не исключением, а нормой.

Юлия Шаповал,

доцент кафедры религиоведения ЕНУ им. Гумилева: – Слова «В Астане обретаем надежду» прозвучали из уст одного из религиозных иерархов на VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. За одним круглым столом собрались лидеры, представляющие самые разные вероисповедания и культуры: мусульмане, христиане разных направлений, иудеи, буддисты, индуисты, синтоисты, бахаи и многие другие из разных стран мира. Все они получили возможность поделиться своими взглядами и видением современной ситуации в мире. В своих выступлениях участники съезда выражали серьезное беспокойство по поводу эскалации насильственных конфликтов в мире, возрас­тающей радикализации и идеологической поляризации в мировом сообществе, когда религиозная и национальная риторика используется для политических целей. Как отметил Глава государства, несмотря на трудности, нужно делать все возможное и невозможное для преодоления военных конфликтов, восстановления устойчивого мира и дальнейшего позитивного развития, которое сочетает технологические достижения и обязательное соблюдение этических норм. Участники съезда согласились с тем, что мир – это не предмет для выбора, а необходимость для выживания человечества в условиях нарастающих угроз войн, экологических катастроф и вызовов цифровизации. Все выступающие отмечали потенциал надежды, который содержится в теме VIII съезда «Синергия во имя будущего». Главной целью совместной работы должно стать достижение мира и устойчивого, стабильного развития человечества в гармонии с собой, природой, другими людьми и Богом. Синергия предполагает не только слова, а переход к практическим действиям, что нашло отражение в выступлениях участников съезда. Каждая религия имеет свои особенности мировосприятия, что отразилось на том, какие практические действия предлагали разные участники на съезде. Представитель даосского сообщества Китая, а также представители индуизма и буддизма сделали акцент на том, что должен измениться сам человек изнутри путем медитации, которая приведет к большей осознанности и ответственности в его деятельности в мире. Изменив себя, человек изменит мир вокруг себя, как полагают они. Представители ислама акцентировали путь достижения мира на основе справедливости и уважения разнообразия, что отражено в суре 49, 13-м аяте Корана «Мы создали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга…» Представители христианских конфессий предлагали строить мир на основе совместной деятельности представителей разных религий и конфессий, например, совместное чтение и обсуждение священных текстов, совместные творческие дела, которые помогут лучше узнать друг друга и признать различия во взаимном уважении. Также было много предложений по развитию духовной дипломатии. Ряд участников отметил амбивалентность роста цифровых технологий и зависимость людей от них. Цифровые технологии должны быть инструментом, направленным на развитие человека, а не на подавление свободы путем его полного контроля и подчинения. Религия может внести свой вклад в разработку этики, устанавливающей нормы и границы использования цифровых технологических достижений. Ряд участников обратил особое внимание на важность вовлечения молодежи в синергию, в строительство мира, что позволит воспитать у них ответственность за будущее человечества. Молодежь, принадлежащая к разным религиям, должна сыграть ключевую роль в создании устойчивого и справедливого мира, основанного на глобальной этике. Таким образом, участники VIII съезда постоянно подчеркивали, что настало время от слов о мире перейти к практическим шагам по достижению мира. Посыл «от слов к делу» дает надежду на трудный, но достижимый путь мира и согласия.

Алим Шауметов, советник директора общественного фонда «Информационно-пропагандистский и реабилитационный центр AQNIET»: – Казахстан впервые провел Съезд лидеров мировых и традиционных религий в 2003 году. Тогда, на фоне кризиса мироустройства, когда межцивилизационный конфликт мог перейти в плоскость конкретных действий на международной арене, руководству нашей страны удалось усадить за один стол представителей различных конфессий. С тех пор эти встречи проводятся регулярно, обсуждаются реальные проблемы и перспективы их решения. Я вижу, как съезд все больше сплачивает нашу многонациональную страну, дает стабильность и понимание: мы должны ценить мир, уважать друг друга без оглядки на происхождение и принадлежность к какой-либо конфессии. Приятно было слышать высокую похвалу нашего Президента, адресованную делегатам съезда, видеть, насколько польщены наградами, полученными из рук Главы государства, представители различных конфессий. Так Казахстан показывает свою открытость: мы, как нация, призываем к миру и строим диалог. В новых геополитических реалиях требуется модернизация национальных и религиозных традиций с учетом специфики исторического развития государств. Как мы видим, религии не только не утратили своего значения в общест­венно-политической жизни стран, но и заметно усилили свою положение. Одно из секционных заседаний нынешнего съезда посвящено теме «Вера против экстремизма: миротворческий потенциал религий». Это очень важная тема, поскольку именно духовные лидеры должны твердо заявить: религия не имеет никакого отношения к насилию. Экстремистские организации, творящие зло, прикрываясь религией, не имеют к истинной духовности и вере никакого отношения. Такие мероприятия, как Съезд лидеров мировых и традиционных религий, проведение гуманитарной операции «Жусан», в целом проводимая государством работа, способствуют оздоровлению религиозной ситуации. Благодаря слаженной работе процент рецидива новых террористических преступлений в республике не превышает 3%, будучи одним из самых низких показателей в мире. На протяжении последних пяти-шести лет практически прекратились фиксироваться случаи выездов граждан Казахстана в зоны террористической активности. За всем этим стоит каждодневный кропотливый труд, в том числе экспертов-практиков из числа теологов, религиоведов, психологов, социальных работников и сотрудников правоохранительных органов.

Толганай Мустафина, эксперт в сфере религии, PhD, старший преподаватель кафедры философии Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева: – VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий – площадка, на которой встречаются представители духовенства со всей планеты, здесь звучат важные для всех людей месседжи. Во время открытия съезда Президент Касым-Жомарт Токаев, а также высокие гости акцентировали внимание на вопросах безопас­ности, экологии, технологического прогресса, бедности. Возникает вопрос: почему эти темы звучат из уст лидеров религиозных организаций, представителей духовенства? И здесь важно понимать, что, к примеру, безопасность – это не только защита посредством армии, но и духовная стабильность. Проблема бедности охватывает не только сферу экономики. О ней говорят и традиционные религиозные течения, призывающие «делиться хлебом насущным». Технологический прогресс, в том числе стремительное развитие искусственного интеллекта, не только помогает нам, но и поднимает важную проблему: остается ли человек человеком, сохраняет ли свою самобытность? Или же мы все-таки вверим бразды правления технологиям? Важна рефлексия думающих, духовно развитых личностей. Я не говорю об отрицании цифровых достижений, ни в коем случае. Нам нужно научиться грамотно и правильно сосуществовать с современными новшествами, находя точки соприкосновения и не разрушая общечеловеческие нормы и ценности. Всех нас должны объединять идеи мира, развития и гармоничного сосуществования. Отсюда и важность таких встреч. За общим столом участники открыто говорят о проблемах сегодняшнего дня. Главное, чтобы руководители стран мира услышали те призывы, что прозвучали с площадки съезда, и приняли политически и идеологически верные решения.