Более 100 делегаций из 60 стран принимают участие в работе VІII Съезда лидеров мировых и традиционных религий
Азиз Хасанович, муфтий, председатель центра (Мешихат) Исламского сообщества Хорватии:
– Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прикладывает огромные усилия для сплочения народов и стран, демонстрируя безукоризненный пример стремления к сотрудничеству, налаживанию дружеских отношений. Счастлив участвовать в нынешнем, восьмом Съезде лидеров мировых и традиционных религий и пятом – лично для меня.
Межличностный диалог, когда люди смотрят друг другу в глаза, не имеет альтернатив. Проходящий в Астане съезд – наилучший пример духовной дипломатии, очень своевременный и незаменимый по своей сути.
Казахстанская столица вот уже более двадцати лет остается местом, куда мы можем приезжать, встречаться, разговаривать, искать точки соприкосновения и выстраивать мосты между цивилизациями. Это бесценный вклад в укрепление глобального сотрудничества.