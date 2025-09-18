Азиз Хасанович, муфтий, председатель центра (Мешихат) Исламского сообщества Хорватии:

– Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прикладывает огромные усилия для сплочения народов и стран, демонстрируя безукоризненный пример стремления к сотрудничеству, налаживанию дружеских отношений. Счастлив участвовать в нынешнем, восьмом Съезде лидеров мировых и традиционных религий и пятом – лично для меня.

Межличностный диалог, когда люди смотрят друг другу в глаза, не имеет альтернатив. Проходящий в Астане съезд – наилучший пример духовной дипломатии, очень своевременный и незаменимый по своей сути.

Казахстанская столица вот уже более двадцати лет остается местом, куда мы можем приезжать, встречаться, разговаривать, искать точки соприкосновения и выстраивать мосты между цивилизациями. Это бесценный вклад в укрепление глобального сотрудничества.

Салим Аль-Малик, генеральный директор Исламской организации по образованию, науке и культуре (ИСЕСКО, Марокко):

– Съезд в Астане проходит уже в восьмой раз. Дни проведения нынешнего мероприятия приходятся на период, когда планета столкнулась с множеством вызовов. При этом происходящие изменения четко указывают на то, что отдаление человека от брата своего – человека – становится распространенной реалией. И самое опасное в данной ситуации то, что это стало, к сожалению, привычным делом.

Вместе с тем очевидны темпы снижения стабильности в разных странах, мы потеряли покой и приобрели усталость от всего, имея, казалось бы, все возможности для отдыха. Увеличился объем материального производства, но при этом исчезло желание вкладывать во что-то душу, делиться ее теплотой.

Проблема ясна и очевидна – в мире воцарился духовный голод. Тот голод, который обострил конфликты на 23 процента, согласно отчетам Международного института мира. Прошедший год достиг самых высоких показателей ожесточенности конфликтов.

И именно сейчас большую роль призваны сыграть позиции религиозных лидеров. Духовная дипломатия имеет свое уникальное место на пути мира, безопасности, нравственности.

Арам І, Католикос Великого дома Киликии, Армянская апостольская церковь (Ливан):

– Я высоко ценю усилия Казахстана по углублению и расширению межрелигиозного диалога и сотрудничества, направленные на построение мира, основанного на этических ценностях.

Межконфессиональный диа­лог – не просто богословская тема или академический проект­ в условиях глобализации, а экзистенциальная реальность. Серьезный религиозный диалог не может быть самодовлеющим, а должен откликаться на конкретные вызовы, с которыми сталкивается современное общество.

Во избежание противоречий в религии ключевыми приоритетами выступают единство и дружба представителей разных традиционных течений. Религии должны противостоять античеловечным процессам, пропагандируя толерантность. В мире, где растет уровень напряженнос­ти и конфликтов, конфессиям следует служить мостом мира и согласия. Этот посыл особенно актуален сегодня, когда над человечеством сгущаются тучи нестабильности.

На фоне этого религии не могут находиться в стороне и молчать. Они способны внести значительный вклад в предот­вращение конфликтов, твердо выступая против любых угроз, в том числе тех, что наносят урон экологической безопаснос­ти. Предлагая нравственную оценку человеческим действиям, способствуя формированию ценностей и мировоззрения, которые могут мотивировать к более устойчивому поведению, представители духовенства способны оказать содействие охране окружающей среды.

Илья Кашицин, секретарь по межрелигиозным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата:

– Безусловно, совместный голос религиозных лидеров, которые объединены благими целями и верой в Бога, как отметил Пат­риарх Московский и всея Руси Кирилл, может сделать мир безо­паснее и спокойнее. Уже прозвучали слова о роли духовной дипломатии, и действительно: если бы мировое сообщество внимательнее и чаще прислушивалось к духовным лидерам, многих проблем и испытаний удалось бы избежать.

Вместе с тем радует четкая тенденция: молодежь все чаще приходит в храмы, мечети. Это закономерно – и мировые, и частные проблемы подталкивают человека к духовному поиску и обращению за утешением к Богу. Так уж получается, что к вере человека приводят именно испытания, а вот когда он открывает для себя всю глубину, всю красоту веры, тогда и начинает гармонично жить, радоваться своему сущест­вованию, духовно расти.

Считаю ли я, что искуственный интеллект способен «перерубить» доброе и светлое, привнести зло? Знаете, как апостол Павел говорил: «Все мне дозволено, но не все на пользу». Если технологии помогают нам в качест­ве инструмента обрабатывать большой объем информации, то это вполне допустимо, то это во благо. Если же люди начинают возлагать на созданные руками человека технологии слишком большие надежды и слишком большую ответственность, тогда все это может привести к весьма негативным последствиям.

Анвар Аббас, заместитель председателя Совета улемов Индонезии:

– Съезд лидеров мировых и традиционных религий – важная международная площадка, на которой представители разных культур и конфессий могут свободно общаться, слушать друг друга и искать пути взаимо­понимания. Я приехал не ради формального присутствия – мне важно понять, как сегодня развивается религиозная жизнь в Казахстане, Центральной Азии, с какими сложностями сталкиваются представители религиозных объединений, какие пути решений ищут сами верующие.

Мне также интересно, как в вашей стране выстраивают межконфессиональный диалог, какие механизмы задействованы для предотвращения конфликтов и что помогает сохранять атмосферу взаимопонимания и уважения.

К сожалению, мы видим, что религиозные разногласия могут выливаться в настоящие войны. Нам как человечеству нужно стремиться не к временному затишью, а к подлинно устойчивому миру. Форматы наподобие проводимого Казахстаном

съезда способствуют этому и дают миру надежду.

Это мой первый визит в Казахстан. Хотелось увидеть Астану, вашу молодую столицу. Также планирую посетить Алматы. Но главная цель моего пребывания в Казахстане не туризм. Я здесь ради общения, ради диалога и ради общего дела. Благодарю организаторов за теплый прием и отличную организацию конгресса.

Фрэнсис Куриа Кагема, генеральный секретарь международной организации «Религии за мир», генеральный секретарь Африканского совета религиозных лидеров (США⁄Кения):

– Учитывая современные реалии, проводимый Казахстаном VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий играет важную роль в вопросах укреп­ления межконфессионального диалога и согласия. Рад присутствовать на этом мероприятии, тем более что это мой первый визит в вашу страну.

Ранее в съездах в Астане участвовали другие представители нашей организации Religions for Peace («Религии за мир»), основанной в 1970 году в Нью-Йорке для содействия миру. Первая Всемирная конференция была созвана в Киото (Япония). Тогда обсуждались вопросы, связанные с сохранением мира во всем мире, угрозой ядерной войны, экологией и межнациональной коммуникацией.

Наша задача – объединить религиозных лидеров в области укрепления не просто межконфессиональной дружбы, а пропаганды мира. Мы оказываем содействие межрелигиозному диалогу, работая с религиозными лидерами для решения социальных и гуманитарных проблем, включая поддержку жертв вооруженных конфликтов. Представители организации не остались в стороне и в период пандемии COVID. Мы привлекаем религиозные общины к социаль­ным проектам. Поэтому нам близки цели и задачи, которые ставит Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

Уверен, что нынешняя встреча внесет свой вклад в укрепление тесного взаимодействия и взаимопонимания между представителями разных конфессий, чтобы мы могли объединить усилия для решения общих вопросов.

Алишер Бекташ,

генеральный директор ТОО «AiMap»:

– Одно из секционных заседаний съезда посвящено теме духовных ценностей в эпоху цифровой реальности и искусственного интеллекта. И это крайне важно, учитывая, что ИИ можно использовать как во благо, так и во вред.

К примеру, с помощью ИИ можно создать видеоролики любой направленности, в том числе так называемые дипфейки – заменить «постороннее» лицо лицом уважаемого имама, выложить в открытый доступ любые слова от «его» имени, а простые люди могут даже не углядеть подмены. Это только один пример, технологии продолжают развиваться, и никто не знает, что ждет нас дальше.

Религия – весьма чувствительная тема в контексте современных технологий. Веру невозможно интерпретировать механически. Грубо говоря, бездушная машина, приложение не сможет стать духовным наставником. Вместе с тем, и это результаты лично нами проводимых исследований, люди идут к «машинам» за помощью. Например, не единожды мы слышали от школьников: искусственный интеллект спас меня от депрессии. А ведь душевные проблемы и духовные запросы не так далеки друг от друга.

Людям нужен собеседник, советчик, и они обращаются за этим к ИИ. Отчасти это вопрос доступности: если человека что-то беспокоит и ему нужно разобраться в этом немедленно, не будет же он каждый раз и в любое время звонить имаму или батюшке.

Как бы то ни было, приобщаться к Богу, к религии посредством искусственного интеллекта я бы не рекомендовал. Не будем забывать о том, что ИИ, и это подтверждено, порой подтасовывает факты, подменяет понятия. И как это ляжет на неокрепшие умы, предсказать невозможно. Поэтому необходимо выстраивать адекватную регуляторную политику, вести диалог с разработчиками, вырабатывать правила.

Понятно, что этот процесс небыстрый, но объективно необходимый. Поэтому очень важно, что вызовы, связанные с ИИ, новыми технологиями, обсуждаются на площадке такого уровня, как Съезд лидеров мировых и традиционных религий.