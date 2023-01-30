Грабитель с ножом напал на отделение банка в Актау

Фото: Kazpravda.kz

Один из филиалов «Народного банка» в Актау подвергся разбойному нападению. Об этом сообщили в управлении полиции города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Inaktau.kz.

Разбой запечатлела установленная в здании камера видеонаблюдения. Мужчина угрожал ножом посетителям и персоналу отделения, расположенного в 31А микрорайоне.

«В результате оперативного поиска сотрудники полиции задержали 43-летнего гражданина. В отношении подозреваемого ведется расследование. Он водворен в изолятор временного содержания», - сообщили в управлении полиции.