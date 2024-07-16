Грязевая масса подтопила дворы и дома в Алматинской области

В селе Бериктас Жамбылского района Алматинской области из-за выпадения обильных осадков в виде дождя произошел склоновый сток, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

скрин с видео МЧС

В результате подтопило 15 дворовых территорий и 3 жилых дома.

По данным на 23.00 часов 15 июля, подготовлено 2 тысячи мешкотар с инертными материалами. Также проводятся работы по откачке воды и расчистке грязевых масс из подтопленных территорий, углублению арычной системы, продолжается мониторинг обстановки.

В работах задействованы более 100 человек личного состава, 11 мотопомп и 16 единиц техники ДЧС, МИО и воинской части 28237 МЧС.