Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Астану

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в столицу Казахстана. В аэропорту национального лидера туркменского народа встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: t.me/aqorda_resmi

Гурбангулы Бердымухамедов примет участие во встрече в формате «ШОС плюс», которая будет проведена впервые и состоится под лозунгом «Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию». В заседании примут участие главы государств-наблюдателей, почетные гости и представители международных организаций.

Дипломатические отношения между Казахстаном и Туркменистаном развиваются в духе дружбы и стратегического партнерства. Имеются совместные взаимовыгодные проекты в транзитно-транспортной сфере, намечены шаги по развитию сотрудничества в газовой отрасли.

По итогам прошлого года объем взаимной торговли между Казахстаном и Туркменистаном составил $563 млн, увеличившись на 28% по сравнению с 2022 г. Положительная тенденция сохранилась и в текущем году: за 4 месяца взаимная торговля выросла, достигнув $167,8 млн.