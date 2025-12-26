Гвардеец стал победителем юбилейного турнира Лиги боевого самбо в Москве

Спорт,Служу отечеству!
33
Айман Аманжолова
корреспондент

В Международном центре самбо в городе Москве состоялся юбилейный турнир Лиги боевого самбо, который в 2025 году прошёл в пятый раз. За годы своего существования Лига зарекомендовала себя как один из наиболее ярких и принципиальных проектов в мире боевого самбо, объединяющий сильнейших спортсменов из разных стран, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В Москве прошёл финал Гран-при Лиги по боевому самбо. Турнир собрал представителей Казахстана, России, Таджикистана, Кыргызстана и Камеруна. На ковёр вышли чемпионы мира, заслуженные мастера спорта и лидеры национальных сборных, что подчеркнуло высокий международный статус соревнований.

По итогам напряжённой и бескомпромиссной борьбы 1 место занял военнослужащий Национальной гвардии МВД Республики Казахстан — старший специалист, старший водитель 1 автомобильного отделения автомобильного взвода 1 батальона оперативного назначения воинской части 6697 ефрейтор Мәлік Байсұлтанов. Его уверенное выступление и высокий уровень подготовки стали достойным примером профессионализма и спортивного мастерства.

Стоит отметить, что юбилейный турнир стал отражением пятилетнего пути Лиги боевого самбо — от смелой идеи до устойчивой профессиональной платформы, формирующей новые стандарты проведения соревнований.

Победа гвардейца на международной арене в очередной раз подтверждает высокий уровень физической и боевой подготовки военнослужащих Национальной гвардии МВД Республики Казахстан.

#Спорт #Нацгвардия #самбо

