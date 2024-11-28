Хабиб Нурмагомедов принял решение по бою за титул чемпиона UFC

Спорт
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Менеджер чемпиона UFC Ислама Махачева Ризван Магомедов сообщил, что Хабиб Нурмагомедов планирует секундировать Ислама в поединке против Армана Царукяна, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Фото: © Chris Unger/Zuffa LLC / Contributor / UFC / Gettyimages.ru

«Будет ли Хабиб в углу Ислама? Да, обязательно», — сказал Магомедов.

Ранее сообщалось, что чемпион UFC в легком весе сразится в бою-реванше со своим соотечественником Арманом Царукяном (22-3) — они встретятся на турнире UFC 311, который пройдет 18 января 2025 года в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния).

Первый поединок Ислама Махачева и Армана Царукяна состоялся в 2019 году и закончился победой Махачева единогласным решением судей.

В январе этого года Хабиб Нурмагомедов сделал заявление о возобновлении карьеры.

"UFC 300 будет без меня, как и UFC 400", - заявил он.

Спортсмену 35 лет. Он объявил о завершении профессиональной карьеры в статусе чемпиона UFC в легком весе в октябре 2020 года, уйдя из спорта непобежденным - с 29 выигранными поединками.

В декабре того же года в ходе своей пресс-конференции на собственном официальном Youtube-канале Хабиб заявил, что планирует открывать спортивные комплексы и залы по всему миру, также в Астане и в Алматы.

Чемпион UFC считает Казахстан второй родиной, назвав его "бомбой". По его мнению, казахстанские бойцы могут стать легендами.

Стоит отметить, что Хабиб Нурмагомедов тайно, без прессы, посетил детский дом в Караганде и осуществил мечту мальчика из Астаны Али Турганбекова.

 

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