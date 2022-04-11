Хадж в этом году сможет совершить один миллион паломников

Саудовская Аравия в этом году примет 1 миллион паломников для совершения хаджа в Мекке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство «Анадолу».

Министерство Саудовской Аравии по делам хаджа и умры Саудовской Аравии заявило, что в 2022 году установлена квота в миллион паломников. Эта цифра включает в себя местных и иностранных паломников.

Одновременно применяются жесткие требования к паломникам: они должны быть не старше 65 лет и иметь сертификат прививок против COVID-19.

От паломников требуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее 72 часов до прибытия на священную землю.

В 2020 году в связи с пандемией коронавирус хадж совершили всего 60 тысяч паломников из Саудовской Аравии. Иностранные паломники были лишены возможности совершать хадж.

Фото: aa.com.tr