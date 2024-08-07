Харрис объявила себя официальным кандидатом в президенты США

Об этом она заявила на митинге

Фото: Jon Cherry / Reuters

Вице-президент США Камала Харрис объявила на митинге сторонников в Филадельфии, что официально стала кандидатом от демократов на высший государственный пост, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Eadaily.com

«Я стою перед вами сегодня, чтобы с гордостью объявить, что теперь я официально номинирована Демократической партией кандидатом в президенты США», — заявила Харрис на митинге, трансляцию вел ее штаб.

На прошлой неделе в закрытом режиме начался процесс виртуального голосования делегатов за выдвижение Харрис, к пятнице она набрала необходимое количество голосов.

Своим партнером по гонке, кандидатом на пост вице-президента Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца.

Предвыборный съезд демократов начнется 19 августа.