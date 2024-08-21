Харрис официально утверждена кандидатом от Демпартии на выборах США

Она будет представлять демократов против экс-президента и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа

Фото: инстаграм @kamalaharris

Камалу Харрис официально утвердили кандидатом от Демократической партии на предстоящих президентских выборах в США, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Подсчет голосов состоялся на крытой спортивной арене United Center в Чикаго, где сейчас проходит национальный съезд демократов, сообщила London Daily News.

Отмечается, что Харрис была единственным кандидатом в электронном голосовании, в котором приняли участие почти 4 тыс. делегатов партийного съезда. При этом подсчет голосов носил формальный характер, так как в начале августа делегаты уже проголосовали в удаленном формате за то, чтобы Харрис стала официальным кандидатом в президенты.

После утверждения Харрис обратилась к участникам съезда по видеосвязи из Милуоки. Она поблагодарила делегатов за «веру в то, что мы можем сделать вместе».

«Для нас большая честь быть вашими номинантами. Вместе мы наметим новый путь вперед», — приводит ее слова телеканал NBC.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Вице-президентом в случае победы Харрис станет губернатор штата Миннесота Тим Уолтц, а союзником Трампа выступает сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс.

Ранее стало известно, что Харрис не будет участвовать в дебатах с Трампом на площадке Fox News.