В числе ключевых элементов недавно одобренной Программы совместных действий Правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) на 2026–2028 годы предусмотрен системный запуск нового инвестиционного цикла.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Презентуя программу на заседании Правительства, заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, в частности, отметил, что для обеспечения качественного экономического роста акцент будет сделан на развитии несырьевых секторов, повышении производительности труда, технологическом обновлении и цифровизации экономики. Ежегодно планируется запуск более 100 инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности и АПК. Продолжится осуществление 17 ранее намеченных крупных проектов высокого передела в металлургии, машиностроении, неф­тегазохимии.

Важную роль будет играть исполнение Национального инфраструктурного плана до 2029 года. В активную фазу войдет осуществление нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.

– С учетом необходимости наращивания инвестиций и в условиях высоких процентных ставок банки второго уровня и холдинг «Байтерек» станут основными источниками кредитования реального сектора, а также ключевыми каналами финансирования точек роста экономики и лидеров отраслей, – пояснил вице-премьер.

По его словам, роль холдинга в проведении проактивной экономической политики будет существенно усилена. АО «НУХ «Байтерек» уже трансформировано в инвестиционный холдинг, что означает переход от распределительной функции к стратегической инвестиционной деятельности. Теперь фокус будет направлен на претворение в жизнь 15–20 системообразующих проектов, призванных обеспечить наибольший мультипликативный эффект для развития национальной экономики.

В проектном портфеле холдинга на 2026 год 42% средств приходится на финансирование химической и нефтегазохимичес­кой промышленности, 19,6% – на транспорт и логистику, 12,1% – на энергетику, 7,1% – на ГМК, 6,4% – на АПК и пищевую промышленность.

Правительство продолжит капитализировать АО «НУХ «Байтерек» (на 1 трлн тенге в 2026 году), чтобы расширить его инвестиционные возможнос­ти и поддержать приоритетные проекты в обрабатывающей промышленности и инфраструктуре. Холдинг же в свою очередь будет ежегодно привлекать до 7 трлн тенге на финансовом рынке – как из внешних, так и из внут­ренних источников, сообщила пресс-служба НУХ.

В нынешнем году «Байтерек» доведет общий размер господдержки до 8 трлн тенге. На сегодня, по данным холдинга, им оказана поддержка субъектам предпринимательства на общую сумму 5,7 трлн тенге. Из них порядка 1,7 трлн направлено на поддерж­ку около 9,6 тыс. проектов в сфере МСБ, а 860,3 млрд тенге – на помощь 14 тыс. производителей аграрной продукции. В результате создано около 29 тыс. рабочих мест. Благодаря таким мерам ожидается прирост экономики на 1,3 процентного пункта.

Как уточняется в распространенном пресс-службой АО «НУХ «Байтерек» сообщении, «холдинг будет увеличивать объемы кредитования, что даст бизнесу больше доступа как к оборотному, так и инвес­тиционному (долгосрочному) капиталу. В ближайшие годы «Байтерек» сосредоточится на проактивной инвестиционной работе – поддерж­ке проектов, которые создают новые высокопроизводительные предприятия, увеличивают экспорт и снижают зависимость от импорта, усиливая развитие экономики».

В агросекторе планируется активизация финансирования проектов по глубокой переработке продукции АПК. Это позволит увеличить долю переработанной продукции на 70%.

Как стало известно, для активизации инвестиционной деятельности в холдинге будет создано единое инвестиционное окно – механизм, который позволит на одном месте проводить отбор проектов, правильно их структурировать, привлекать инвесторов, а также обеспечивать полное сопровождение и контроль хода выполнения.

При этом холдинг продолжит и расширит поддержку малого и среднего бизнеса. С этой целью предусмотрено шире использовать гарантии по кредитам. Финансирование будет направлено на самые важные и нужные направления.

Особое внимание уделят проектам по импортозамещению, поддержке отечественных товаропроизводителей, а также развитию инфраструктуры в энергетике и на транспорте. Такие проекты будут воплощаться через механизм «заказ на инвес­тиции» с учетом потребностей и особенностей каждого региона.

Холдинг «Байтерек» усилит помощь компаниям, у которых есть экспортный потенциал, по объединению, поиску новых трейдеров и продвижению продукции на зарубежных рынках. Что касается последнего аспекта, то в стране создается фонд Adal.

Кроме того, намечено усилить присутствие Казахстана на приграничных рынках. Решение этой задачи включает в себя продвижение услуг компаний холдинга, к примеру, ипотечных продуктов «Отбасы банка». Чтобы казахстанские предприятия могли успешно конкурировать за рубежом, предусмотрено финансирование экспортных проектов в иностранной валюте. Это позволит бизнесу работать на внешних рынках на более выгодных условиях.

Создание новой модели работы существенно усилит влияние холдинга «Байтерек» на ускоренное и качественное развитие экономики. При этом обновленная инвестиционная политика НУХ станет одним из ключевых драйверов экономического рос­та страны.

Необходимость привлечения инвестиций обсуждалась и в ходе пресс-конференции по итогам заседания Правительства. Вице-премьер Серик Жумангарин, отвечая на вопрос журналиста «Казахстанской правды», сообщил, что сегодня в экономику Казахстана вливаются инвестиции в объеме 16–17% к ВВП, тогда как нужно привлекать 23–24%.

– Если перевести в цифры, то до 2029 года при существующих темпах сможем привлечь где-то 280 миллиардов долларов. При фактической потребности в 400 миллиардов этого будет явно недостаточно. Проактивная макроэкономическая политика, которую Правительство сегодня осуществляет через «Байтерек» с привлечением всех форм собственности, – банки второго уровня, частные инвестиции и так далее – позволит привлечь недостающие 120 миллиардов долларов. Такова на сегодняшний день жизненная необходимость, – резюмировал Серик Жумангарин.

В приоритетных отраслях для инвестиционных проектов стоимостью свыше 29,5 млрд тенге, по словам спикера, будут заключаться соглашения об инвестициях, гарантирующие стабильность законодательства в течение 25 лет.

Для привлечения иностранных инвестиций также будет использован потенциал МФЦА. В разработку и реализацию проектов ГЧП особой значимости намечено привлекать МФО. В результате доля инвестиций в основной капитал в 2028 году увеличится до 21% к ВВП.