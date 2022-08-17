Холдинг "Зерде" объявил о своей ликвидации

АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде" объявило о своей ликвидации, сообщает Kazpravda.kz.

"Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Нур-Султан, проспект Мангилик Ел, 55/15, тел.: 8 (7172) 57-07-78, 57-09-08, 57-08-20", - говорится в информации на сайте холдинга.

8 августа Правительство приняло постановление о ликвидации АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде".

Напомним, в середине июля после критики Президента страны на расширенном заседании Правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин предложил ликвидировать холдинг «Зерде». Позже в МЦРИАП озвучили основную причину ликвидации холдинга.