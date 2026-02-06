фото автора

Когда-то рыбная отрасль Казахстана была в тени – забытая, недооцененная, а порой и простаивавшая без должного внимания. Сегодня ситуа­ция меняется: аквакультура становится новой точкой роста для регионов. Один из ярких примеров – форелевая ферма «Жетісу балық», основанная в Талдыкоргане. Ее руководитель Мурат ­Сейтханов верит, что этот нежный и требовательный представитель семейства лососевых способен вернуть водоемам жизнь и принести экономике ощутимую пользу.

Форель – одна из самых благородных рыб в мире. Ее тело усыпано переливаю­щимися крапинками, а мясо ценится за нежный вкус и богатство омега-3 кис­лот. Но внешняя красота не должна обмануть – эта рыба с характером.

– Форель не прощает ошибок. Она чувствует все – чистоту воды, температуру, качество корма, – улыбается ихтио­лог Калмахан Уткельбаев, наблюдая за тысячами крошечных мальков, которые стремительно снуют в бассейнах.

На ферме созданы условия, максимально приближенные к природным: вода поступает из собственной артезианской скважины и стабильно держит температуру от 7 до 11 градусов. Именно такой диапазон идеально подходит для роста и развития молоди. Малейшее отклонение – и рыба перестает питаться, ослабевает или погибает.

Работа на форелевой ферме – это точная наука, смешанная с элементами ремесла. Все начинается с икры, которую предприятие закупает в Турции. Инкубация длится 25 дней. Затем мальки еще месяц проводят в специальных бассейнах до тех пор, пока их вес не достигнет 10 граммов – к этому моменту они уже готовы к продаже или выпуску в природные водоемы.

Интересно, что многое в этом процессе решают не технологии, а опыт. Мурат Сейтханов – профессионал с более чем 17-летним стажем в Балхаш-Алакольской инспекции рыбного хо­зяйства. Знание экосистемы региона, его особенностей и проблем помогло ему грамотно выстроить бизнес-процессы и избежать ошибок, которые могли бы стоить ферме миллионов.

– Форель любит стабильность – как в воде, так и в делах. Здесь нельзя работать на авось, – говорит предприниматель, проводя экскурсию по производственным помещениям.

Форелевое хозяйство официально начало работу в прошлом году. Сегодня здесь трудятся пять человек – небольшой, но сплоченный коллектив, объединенный одной целью: сделать Жетісу центром рыбоводства Казахстана.

Первые партии мальков уже реализованы. Спрос на них стабильно превышает предложение: фермеры из разных регионов готовы закупать молодь для собственного зарыбления водоемов. А сам предприниматель планирует в этом году бесплатно выпустить до 10 млн мальков в озера Алаколь и Балхаш, а также миллион – в местные пруды.

– Мы понимаем, что природные ресурсы не бесконечны. Поэтому часть нашей миссии – не просто получать прибыль, а восстанавливать природный баланс, – подчеркивает Мурат Сейтханов.

Проект получил и государственную поддержку. В прошлом году предприниматель получил льготный кредит в размере 75 млн тенге. Половина суммы направлена на закуп икры, остальная часть – на приобретение оборудования и развитие инфраструктуры. Земельный участок площадью 36 га был приобретен за собственные средства еще до запуска проекта.

Этот симбиоз частной инициативы и государственной поддержки становится формулой успеха для сельскохозяйст­венного бизнеса нового поколения.

Форель – индикатор чистой воды. Если она растет и развивается, значит, экосистема здорова. Но у этой красоты есть и слабости: рыба совершенно не переносит жару – при перегреве воды может впасть в кому и погибнуть даже от легкого шока. Малейшее загрязнение тоже губительно. При этом аппетит у форели завидный – в день она съедает почти половину собственного веса. Все эти особенности делают ее символом экологического равновесия.

– Если в нашем бассейне спокойно плавает форель, значит, все работает правильно – фильтры, насосы, температура, экосистема, – поясняет Калмахан Уткельбаев.

Аквакультура – это не экзотика и не временный тренд. Это индустрия, способная обеспечивать продовольственную безопасность, создавать рабочие места и поддерживать природный баланс. А пример из Талдыкоргана показывает: если есть знания, расчет и ответственность, наука о рыбе может быть не только прибыльной, но и полезной людям.