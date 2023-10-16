IBA или World Boxing: Азиатская конфедерация бокса с Казахстаном в составе приняла решение

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Азиатская конфедерация бокса (ASBC) приняла решение сохранить свое членство под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA), а не переходить в World Boxing, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Это решение было принято на внеочередном конгрессе ASBC в Бангкоке, где 31 страна проголосовала за то, чтобы остаться в составе IBA, три голоса были за переход в World Boxing, и еще одна страна воздержалась, пишет официальный сайт ASBC.

"На прошедшей встрече были решены важные вопросы, и после протоколов голосования членских организаций Азиатская конфедерация бокса остается в составе IBA до тех пор, пока Международный олимпийский комитет (МОК) не признает World Boxing", - говорится в заявлении ASBC.

В июне Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал организации отказаться от признания IBA, указав, что ассоциация не выполнила требования по восстановлению. Это решение было подтверждено большинством голосов.

Ранее была создана альтернативная организация World Boxing, к которой уже присоединились некоторые страны.