Идет расследование – глава Минздрава об ошибочной вакцинации первоклассников в Актобе

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният высказалась о ходе дела медсестры в Актобе, которая вместо пробы Манту привила детей вакциной БЦЖ, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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«Данный случай был передан в правоохранительные органы. Независимо от того, уволена она (медсестра – прим. ред.) или продолжала бы работать, в любом случае идут следственные мероприятия», – пояснила Ажар Гиният в кулуарах Правительства РК.

При этом она высказалась об увольнении по собственному желанию этого медработника.

«Учитывая ее погрешности и нарушения в работе, это ее право. Но расследование, именно следственные мероприятия продолжаются», – сказала глава Минздрава.

Напомним, 13 сентября в школе №74 Актобе учащихся первого класса ревакцинировали вакциной БЦЖ без проведения пробы Манту. Прививки детям делали сотрудники частного медцентра, который обслуживает школы по госзаказу.

После скандального случая медсестра, перепутавшая живую вакцину БЦЖ с туберкулиновой пробой и вколовшая ее 42-м первоклассникам, уволилась. Вместе с ней из клиники ушла и врач, допустившая детей в процедурную.

Теперь школу обслуживает государственная поликлиника.

Полицейские возбудили уголовное дело. Кроме того, Министерство здравоохранения также назначило служебное расследование.