«Их вой был, как по сердцу ножом»

Паводки
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Айман Аманжолова
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Видео с сотрудниками костанайского завода «AGROMASH» Павлом Ткаченко, Асланом Сыздыковым и Евгением Марченко разлетелось по соцсетям. Мужчины после оказанной помощи жителям региона, спасали тонувших собак в пригороде

 

Скрин с видео

«Мы уже собирались уезжать, когда закончили помогать людям на дачных участках, но там было много собак, кто-то на привязи, кого-то сносило течением и их вой был, как по сердцу ножом. Течение реально было сильным, сносило даже нас, поэтому было принято решение оперативно съездить за лодкой, большинство удалось вытащить. Это не геройство, это человечность», - поделился главный энергетик завода Павел Ткаченко.

Завод AGROMASH не остался в стороне в трудные для Костанайской области дни. Заводчане выехали в зоны подтопления с оборудованием по откачке воды, теплым питанием и необходимым снаряжением. В связи с чем, удалось помочь в эвакуации людей, спасении имущества и животных. На данный момент завод готов оказать содействие в размещении пострадавших от паводка людей в общежитии и обеспечении горячим питанием.

 

#паводки #собаки #спасение

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