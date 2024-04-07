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«Мы уже собирались уезжать, когда закончили помогать людям на дачных участках, но там было много собак, кто-то на привязи, кого-то сносило течением и их вой был, как по сердцу ножом. Течение реально было сильным, сносило даже нас, поэтому было принято решение оперативно съездить за лодкой, большинство удалось вытащить. Это не геройство, это человечность», - поделился главный энергетик завода Павел Ткаченко.

Завод AGROMASH не остался в стороне в трудные для Костанайской области дни. Заводчане выехали в зоны подтопления с оборудованием по откачке воды, теплым питанием и необходимым снаряжением. В связи с чем, удалось помочь в эвакуации людей, спасении имущества и животных. На данный момент завод готов оказать содействие в размещении пострадавших от паводка людей в общежитии и обеспечении горячим питанием.