Ильяс Храпунов признан виновным в федеральном суде Нью-Йорка

Суд
113
Дана Аменова
специальный корреспондент

Суд США признал Ильяса Храпунова – сына экс-акима Алматы Виктора Храпунова – виновным в рамках иска от города Алматы и «БТА Банка»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

6 августа 2025 года Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка после проведения слушания с исследованием доказательств вынес приказ в пользу истцов – города Алматы и АО «БТА Банк» – признав Ильяса Храпунова виновным в неуважении к суду, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство юстиции РК

В дополнение к ранее принятому приказу об обязательстве выплатить $221,285.31, Федеральный судья Джон Г. Кёлтл установил, что Храпунов нарушил четкий и недвусмысленный приказ суда, обязывавший его регулярно отчитываться о своих активах. Обязанность предоставлять такие отчеты была возложена на Храпунова после предыдущего признания его виновным в неуважении к суду.

«Новый приказ обязывает Ильяса Храпунова регулярно предоставлять полные сведения о своих активах и предпринятых попытках получить деньги для исполнения судебных решений, вынесенных против него, под угрозой дальнейших финансовых санкций», – прокомментировали в ведомстве.

Там же добавили, что Ильяс Храпунов также обязан возместить городу Алматы и БТА Банку расходы, понесенные в связи с его неуважением к суду.

#суд #Минюст #Нью-Йорк #Ильяс Храпунов

