Как сообщила пресс-служба руководителя Правительства РК, сторонами были рассмот­рены планы по увеличению двустороннего товарооборота, углублению сотрудничества в области инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, цифровой индустрии и ИИ, а также в сферах транспорта и логистики, здравоохранения, туризма.

– Благодаря политической воле и постоянным контактам между лидерами наших стран – Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым и Президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко – отношения между двумя государствами поступательно развиваются и носят стратегичес­кий характер с доверительным диалогом на всех уровнях. Правительство Казахстана готово приложить все усилия для того, чтобы торгово-экономичес­кие и другие отношения развивались интенсивно, на взаимовыгодной основе, – отметил Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

– Для нас Республика Казахстан является приоритетным партнером в торгово-экономических отношениях. Поэтому мы настроены всячески развивать эти связи. Уверен, наша сегодняшняя встреча придаст дополнительный импульс процессу укрепления и расширения двустороннего диалога, наполнит его новым содержанием, – в свою очередь сказал Премьер-министр Беларуси Александр Турчин.

Участники встречи обсудили вопросы дальнейшего развития промышленной кооперации и осуществления совместных проектов. В цифровой сфере был признан перспективным обмен опытом по внедрению элементов ИИ. В сельском хозяйстве внимание акцентировано на проектах переработки и производстве продукции АПК. Упор сделан на сотрудничестве в агронауке для повышения эффективности отрасли.

Главы правительств двух дружественных стран отметили важность взаимодействия в сфере транспорта и логистики. Слаженные действия профильных ведомств сегодня обеспечивают бесперебойные железнодорожные и автомобильные перевозки между нашими государствами. Вместе с тем имеется потенциал в развитии транспортных коридоров для выхода на новые экспортные рынки, который необходимо полнее использовать. Как и возможности межрегионального сотрудничества и взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере.

По итогам встречи в присутствии премьер-министров Казахстана и Беларуси был подписан ряд двусторонних документов. В том числе это дорожная карта по развитию сотрудничества в облас­ти промышленной кооперации на 2026–2028 годы между казахстанским Министерством промышленности и строительства и Министерством промышленности Беларуси; дорожная карта о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном сотрудничестве на 2026–2028 годы между столичным акиматом и Минским городским исполнительным комитетом.