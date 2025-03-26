Иммунитет, освобождение от налогов, право на создание фондов – изменения в деятельности СВМДА

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Секретариатом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии об условиях пребывания Секретариата на территории Республики Казахстан от 26 июня 2007 года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, Протокол направлен на улучшение условий пребывания Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии на территории Республики Казахстан, расширение привилегий и иммунитетов членов персонала Секретариата. Привилегии и иммунитет будут предоставляться всем сотрудникам Секретариата независимо от категории персонала и от гражданства.

В частности, вносятся изменения по предоставлению Секретариату права учреждать фонды и другие финансовые механизмы для осуществления своей деятельности, создавать собственные системы пенсионного и социального обеспечения членов персонала Секретариата, освобождению членов персонала Секретариата от налогообложения пенсионных и социальных выплат. Данное освобождение будет распространяться в том числе и на граждан Республики Казахстан, работающих в Секретариате.

Кроме того, предлагается освобождение от государственных повинностей принимающей стороны членов персонала Секретариата, являющихся гражданами Республики Казахстан.