Международный союз охраны природы (МСОП) официально объявил императорских пингвинов, обитающих в Антарктиде, вымирающим видом. Об этом 9 апреля говорится в публикации на сайте организации.

Основной причиной присвоения статуса стало рекордное таяние прибрежных льдов. По прогнозам МСОП, при сохранении текущих темпов изменения климата популяция этих птиц может сократиться вдвое к 2080-м годам. Сейчас численность оценивается примерно в 595 тыс. взрослых особей, при этом в 2009–2018 годах она уменьшилась на 10%.

Исследование Британской антарктической службы, опубликованное в феврале, выявило резкое сокращение числа колоний. В 2025 году на спутниковых снимках было зафиксировано всего 25 небольших групп, тогда как в 2022 году в том же регионе их насчитывалось более 100.

В период с 2022 по 2024 год площадь антарктического льда сократилась до исторически низкого уровня. Из-за ускорения таяния пингвины не успевали закончить летнюю линьку и научить птенцов плавать, многие тонули и замерзали. В последние годы некоторые колонии потеряли всех своих птенцов, после того как лед треснул раньше, чем новорожденные были готовы к выходу в океан.