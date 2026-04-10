Императорским пингвинам Антарктиды грозит вымирание

В мире,Природа
169
Айман Аманжолова
корреспондент

Основной причиной присвоения статуса вымирающего вида стало рекордное таяние прибрежных льдов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Международный союз охраны природы (МСОП) официально объявил императорских пингвинов, обитающих в Антарктиде, вымирающим видом. Об этом 9 апреля говорится в публикации на сайте организации.

Основной причиной присвоения статуса стало рекордное таяние прибрежных льдов. По прогнозам МСОП, при сохранении текущих темпов изменения климата популяция этих птиц может сократиться вдвое к 2080-м годам. Сейчас численность оценивается примерно в 595 тыс. взрослых особей, при этом в 2009–2018 годах она уменьшилась на 10%.

Исследование Британской антарктической службы, опубликованное в феврале, выявило резкое сокращение числа колоний. В 2025 году на спутниковых снимках было зафиксировано всего 25 небольших групп, тогда как в 2022 году в том же регионе их насчитывалось более 100.

В период с 2022 по 2024 год площадь антарктического льда сократилась до исторически низкого уровня. Из-за ускорения таяния пингвины не успевали закончить летнюю линьку и научить птенцов плавать, многие тонули и замерзали. В последние годы некоторые колонии потеряли всех своих птенцов, после того как лед треснул раньше, чем новорожденные были готовы к выходу в океан.

#пингвин #Антарктида #вымирание

