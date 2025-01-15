Информацию о расследовании крушения самолёта в Актау обещают опубликовать

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Комиссия по расследованию авиационного происшествия готовит отчет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство транспорта РК

Так, в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой ИКАО после детального изучения всех фактов и материалов комиссия опубликует предварительный отчет. Документ будет содержать установленную фактическую информацию и данные о ходе расследования.

«Расшифрованные данные бортовых самописцев, прибывшие в РК, также изучаются специалистами», – добавили в госоргане.

Ранее сообщалось, почему «Черные ящики» разбившегося в Актау самолета будут расшифровывать в Бразилии.

Напомним, в Казахстане создана правительственная комиссия по расследованию причин авиапроисшествия. Президент Казахстана Касым-Жомарт поручил держать на особом контроле работу с пострадавшими и оказать необходимое содействие правительствам соседних стран.

ИКАО высоко оценила действия Казахстана в расследовании крушения самолета Azerbaijan Airlines.

Президент поручил правительству представить к государственным наградам наиболее отличившихся граждан, проявивших мужество и высокий профессионализм в ходе ликвидации последствий авиакатастрофы.