Информацию о расследовании крушения самолёта в Актау обещают опубликовать

Расшифрованные данные изучаются специалистами
Комиссия по расследованию авиационного происшествия готовит отчет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство транспорта РК
Так, в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой ИКАО после детального изучения всех фактов и материалов комиссия опубликует предварительный отчет. Документ будет содержать установленную фактическую информацию и данные о ходе расследования.
«Расшифрованные данные бортовых самописцев, прибывшие в РК, также изучаются специалистами», – добавили в госоргане.
Ранее сообщалось, почему «Черные ящики» разбившегося в Актау самолета будут расшифровывать в Бразилии.
Напомним, в Казахстане создана правительственная комиссия по расследованию причин авиапроисшествия. Президент Казахстана Касым-Жомарт поручил держать на особом контроле работу с пострадавшими и оказать необходимое содействие правительствам соседних стран.
ИКАО высоко оценила действия Казахстана в расследовании крушения самолета Azerbaijan Airlines.
Президент поручил правительству представить к государственным наградам наиболее отличившихся граждан, проявивших мужество и высокий профессионализм в ходе ликвидации последствий авиакатастрофы.