Депутат Мажилиса Ермурат Бапи направил депутатский запрос Генеральному прокурору, заявив о росте угроз со стороны псевдорелигиозных проповедников в интернете, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

По его словам, в социальных сетях усиливается влияние так называемых «псевдорелигиозных авторитетов», которые манипулируют сознанием граждан и подрывают национальные ценности. В качестве примера он привел резонансный случай, когда не связанный с официальными религиозными структурами человек, называющий себя «имамом», публично заявил о наличии трех жен и «передаче» одной из них своему ученику.

Бапи подчеркнул, что подобные действия следует рассматривать не только как аморальные, но и как возможное нарушение законодательства, вплоть до признаков торговли людьми.

Отдельно депутат раскритиковал действия журналиста, распространившей данный контент, указав на несоблюдение профессиональной этики.

Кроме того, он обратил внимание на распространяющиеся в сети заявления о том, что праздник Наурыз якобы противоречит исламу. По мнению депутата, такие высказывания подрывают культурную идентичность и традиции казахстанского общества.

«Мы сталкиваемся с явлением, которое можно назвать информационным терроризмом», - заявил Бапи.

Он считает, что административных мер недостаточно и предлагает рассмотреть введение уголовной ответственности за распространение деструктивной религиозной пропаганды и разжигание розни, особенно в онлайн-среде.

Депутат также призвал усилить работу профильных госорганов и активизировать деятельность Духовного управления мусульман в цифровом пространстве, чтобы противостоять радикальным интерпретациям религии.

По его мнению, без системного ответа подобные явления могут привести к серьезным последствиям, особенно среди молодежи, чьи взгляды сегодня формируются преимущественно в социальных сетях.