Инновации для малышей

Детский сад № 5 «Ақбота» находится в старом цент­ре столицы – на проспекте Республики. Неоднократно он становился лучшим в конкурсе среди дошкольных организаций города. Свою историю «Ақбота» ведет с 1979 года. Несмотря на солидный срок, здание радует свежим ремонтом, внутри светло и просторно.

Молдир Жолбарысова руководит детским садом с 2021 года. В дошкольном образовании она трудится около 16 лет. По ее словам, сегодня детский сад «Ақбота» посещают 330 ребят, которые разделены на 11 групп. Детей принимают от двух до шести лет.

– У нас одна группа с задерж­кой психического развития, там с детьми занимаются логопеды, дефектологи, психологи. Также есть пять инклюзивных групп, в которых ребятишки с особыми образовательными потребностями занимаются наравне со сверст­никами. Это помогает детям с инвалидностью адаптироваться в обществе. Десять групп ведутся­ на казахском языке, одна – на русском. Для детей созданы все условия, – отмечает заведующая детским садом.

Вся воспитательная работа в «Ақботе» идет по программе «Біртұтас тәрбие», то есть основана на национальных ценностях.

– Каждое утро у нас неизменная традиция: звучит гимн, дети стоят приложив руку к груди. Так мы прививаем любовь и уважение к Родине и национальным символам. После еды обязательно проводим асқа бата қайыру, когда за дастарханом произносятся добрые пожелания. Каждый ребенок знает разные бата, что приобщает их к мудрости предков, – говорит собеседница.

Отметим, что сама Молдир Жолбарысова является не только заведующей, но и автором национальной игры алаңдағы бестемше. Она получила патент разработчика инновационного проекта для внедрения в дошкольных организациях.

– Это один из видов тогызкумалака для детей, – объясняет новатор. – Древняя интеллектуальная игра, которой около четырех тысяч лет. О бестемше упоминается в романе «Путь Абая». Но долгое время она была забыта, и мы решили ее возродить. Разработали методическую программу для внедрения в детских садах. И сегодня во многих дошкольных организациях страны играют в алаңдағы бестемше, прививая любовь к национальным играм.

По правилам в бестемше соревнуются два человека на специальной доске с лунками и шариками. Здесь важны расчеты, логика и стратегия, как в шахматах. Выигрывает тот, кто соберет больше шариков в своей зоне. Также эту игру можно перенести на большое поле, где могут выступать уже команды.

– Я называю игру казахским футболом, – улыбается Молдир Айткалиевна. – Она развивает интеллектуальные навыки, дети познают новое и учатся мыслить стратегически. Во время игры они постоянно двигаются, переставляют шарики, это укрепляет их физически. Так как ребята действуют в командах, они учатся коммуникации, помогают друг другу и обретают друзей.

Авторская игра уже вышла за пределы страны: в прошлом году Молдир Жолбарысова представила алаңдағы бестемше в Турции, где игрой заинтересовались, приобрели и внедрили в свою систему образования.

Во время экскурсии по детскому саду нас привлек необычный кабинет, в котором уместился целый «Город профессий». Здесь рядами стояли макеты ярких домиков – оранжевых, красных, желтых. А вокруг этого мини-города сновали дети в спецформе.

Увидели «пожарную часть». Шестилетний Раян Нысанбек, одетый в оранжевую форму, держал модель пожарного рукава.

– Я тушу огонь, – деловито сказал мальчуган. – Если случается пожар, объясняю ребятам: звоните на 101 – и я тут же приеду.

Рядом расположился «полицейский участок», где перед входом стояли двое мальчиков в форме инспекторов и внимательно следили за водителями на проезжей части. И вот, засвистев, они остановили несущегося на игрушечном джипе мальчишку.

– Покажите документы! – потребовали малыши-полицейские.

А мы тем временем проследовали на «строительную площадку», где дети в желтых касках клали кирпич. К ним как раз подъезжал КамАЗ, и водитель готовился выгрузить стройматериалы.

Прогуливаясь по детскому городку, заглянули и в «кондитерскую». За столиком работали две девочки в фартуках и поварских колпаках. Четырехлетняя Аяна катала настоящее тесто, чтобы испечь печенье. А рядом были уже готовы для жарки маленькие баурсаки. Аяна объяснила, что ее всему этому обучила мама.

Неподалеку к продавцу «овощного магазина» выстроились в очередь ребятишки-покупатели с корзинами с игрушечными овощами и фруктами. А в «ателье» дети шили одежду. За маленькой швейной машинкой трудилась шес­тилетняя Айназ. Пригляделись – машинка настоящая, строчит иголкой по ткани! Но воспитатели поспешили успо­коить – техника безопасна для детей.

– Я шью юбку кукле, – говорит уверенно Айназ, будто много лет занимается шитьем. – Уже сшила блузку и носки.

В ходе игры методист Райгуль Намазбаева наблюдает за детьми и подсказывает, как должен действовать тот или иной работник.

– Такие ролевые игры позволяют детям больше узнать о разных профессиях, – рассказывает методист. – Они с большим интересом играют, спрашивают, получают ответы. Например, сегодня в мире актуальна финансовая грамотность, и у нас есть кассовый аппарат супермаркета, где можно принять деньги и посчитать их. Рядом – банкомат, с помощью которого малыши снимают зарплату. Все это познавательно и приближено к жизни.

В «Городе профессий» маленькие работники играют в течение 40–50 минут. И за день через такую увлекательную профориен­тацию проходят все группы.

Помимо этого дети в течение дня учатся играть в асыки, тогызкумалак, стреляют из лука, рисуют на песке, шьют и делают пряжу.

– Образование может быть глобальным, но воспитание должно быть основано на национальной культуре, – убеждена Молдир Жолбарысова. – Да, мы признаем­ мировые образовательные технологии, но также не забываем о своих корнях. Например, плетение камчи или умение стрелять из лука – это важные навыки для ребенка.

Детский сад тесно взаимодействует с родителями. По мнению заведующей, они не должны быть контролерами, важно, чтобы мамы и папы активно вовлекались в жизнь детей, помогали воспитателям. Ведь воспитание ребенка – не только забота детсада, но и родителей.

– В рамках программы «Біртұтас тәрбие» созданы школы отцов, матерей и бабушек. Отцы учат детей мужским ремеслам, матери уделяют внимание женскому воспитанию. Также мы приглашаем бабушек, которые приходят во время тихого часа и читают детям сказки, – продолжает моя собеседница.

По словам Молдир Жолбарысовой, цель всех воспитателей – взрастить достойное поколение, помочь детям в будущем сос­тояться в своей профессии.