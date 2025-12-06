Инновации – готовность к переменам
Елена Ли, основатель Dolce-Group, президент ассоциации «Альянс инновационно-индустриального развития», член регионального совета РПП «Атамекен» Алматинской области
Для меня участие в премии «Алтын сапа» стало не просто значимым этапом на профессиональном пути, но и моментом глубокого осмысления того, что стоит за каждым достижением и каждой победой. Когда я создавала Dolce-Group, то в основе моей деловой стратегии были доверие, качество и стремление к развитию. Тогда это казалось задачей, требующей полной самоотдачи, и сейчас я понимаю, что именно данные принципы позволили нам создать сильную команду и устойчивую бизнес-модель.