Елена Ли, основатель Dolce-Group, президент ассоциации «Альянс инновационно-индустриального развития», член регионального совета РПП «Атамекен» Алматинской области

Для меня участие в премии «Алтын сапа» стало не просто значимым этапом на профессиональном пути, но и моментом глубокого осмыс­ления того, что стоит за каждым дости­жением и каждой победой. Когда я соз­давала Dolce-Group, то в основе моей деловой стратегии были доверие, качество и стремление к развитию. Тогда это казалось задачей, требующей полной самоотдачи, и сейчас я понимаю, что именно данные принципы позволили нам создать сильную команду и устойчивую бизнес-модель.

фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Но участие в премии «Алтын сапа» позволило взглянуть на свою работу с другой стороны – как на часть большой экосистемы, которая влияет на экономику республики, создает рабочие места и формирует культуру предпринимательства.

Особым моментом стала встреча с Главой государства. Это событие оставило глубокое впечатление. Я почувствовала, насколько значима роль бизнеса в устойчивом развитии страны, насколько важны инициативы, поддерживающие инновации, качество и промышленный рост. Для меня как руководителя ассоциации «Альянс инновационно-индустриального развития» такие мероприятия особенно ценны. Они подтверждают, что мы движемся в правильном направлении, развивая диалог между бизнесом, государством и профессиональными сообществами.

Работая в региональном совете Алматинской области, я ежедневно сталкиваюсь с задачами, которые требуют зрелой позиции, умения видеть на шаг вперед и выбирать решения, полезные не только здесь и сейчас, но и в долго­срочной перспективе.

Победа в рамках премии «Алтын сапа» придала мне дополнительные силы и вдохновение продолжать работу, поддерживать коллег и способствовать развитию предпринимательской среды региона. Я искренне благодарю всех, кто был рядом, кто поддерживал меня, мою команду, наши идеи и стремления.

Это не просто награда, а символ того, что мы движемся в правильном нап­равлении, оставаясь верными своим принципам качества, ответственности и инноваций.

Искренне верю, что впереди нас ждет еще больше совместных достижений, значимых проектов и смелых идей, способных изменить к лучшему не только нашу сферу, но и внести вклад в развитие общества и экономики Казахстана.

