Иностранец ранил себя в живот в здании прокуратуры Астаны

Его лишили свободы на 7 суток за мелкое хулиганство.

Фото: Kazpravda.kz

Гражданину Таджикистана в Астане вынесли приговор за совершение мелкого хулиганства, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на столичный суд.

Служители Фемиды сообщили, что мужчина собственноручно демонстративно нанес себе ранение в область брюшной полости канцелярским ножом в помещении контрольно-пропускного пункта прокуратуры.

«Вина А. доказана его признательными показаниями, видеозаписями происшествия и другими материалами дела», – говорится в сообщении.

А. признан виновным в совершении мелкого хулиганства и приговорен к аресту сроком на 7 суток согласно части 1 административной статьи «Мелкое хулиганство», заключили в суде.

Какие дела привели мужчину в здание прокуратуры, не уточняется.