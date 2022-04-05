Иностранца-контрабандиста с 22-тонным грузом задержали с поличным в Казахстане (видео)

Иностранец незаконно ввез на территорию Казахстана более 22 тонн сигарет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Территориальный департамент АФМ по Мангистауской области завершил досудебное расследование в отношении иностранного гражданина, который, используя подложные документы, по схеме лжетранзита незаконно ввез на территорию Казахстана 22 тонны сигарет.

«По ранее разработанному преступному плану злоумышленник, управляя грузовым автомобилем с сигаретами, фиктивно заявленными к транзиту из Азербайджана в Афганистан по территории Республики Казахстан с морского порта «Курык» Мангистауской области до Жамбылской области, был задержан с поличным при незаконной выгрузке на территории Алматинской области.

Приговором суда незаконно ввезенный контрабандный груз обращен в доход государства», – сообщили в ведомстве.