Инструмент для сохранения валютных активов введут с 1 июля для банков РК

с 1 июля 2019 года будет введен новый инструмент для формирования стимула по сохранению валютных активов внутри страны. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на заседании Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"На 1 июня текущего года золотовалютные резервы Национального банка увеличились за май на 3,5 процента или 948 миллионов долларов США и составили 28 миллиардов долларов. Объем золотовалютных резервов Нацбанка превышает 7 месяцев импорта товаров и услуг при необходимом минимуме в 3 месяца. Активы иностранной валюты по предварительным данным на конец мая текущего года составили 58,6 миллиарда долларов США. Снизились за месяц на 1,1 процента вследствие выделения гарантированного и целевого трансфера в бюджет", – сказал спикер.
По его словам, для формирования стимула по сохранению валютных активов внутри страны, с 1 июля 2019 года в Нацбанке будет введен такой новый инструмент как валютные депозиты для банков. Срок таких депозитов составит 1 месяц по ставке 0,5% годовых.
Ранее он сообщил, что курс национальной валюты укрепился
на 0,3% за период с 5 по 10 июня.