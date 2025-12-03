Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам

Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

Казахстанские ученые создали мобильный ресурс для борьбы с дезинформацией

коллаж Натальи Ляликовой

Интерактивный ресурс RasInfo – это результат трехлетней работы команды ученых, аналитиков, специалистов по кибербезопас­ности и медиаграмотности. Задача приложения – помочь пользователям в повышении цифровой грамотности и выявлении индикаторов некорректной информации.

Результаты проекта были представлены на 25-й Цент­рально­азиатской медиаконференции ОБСЕ в Ташкенте в рамках сессии «Вовлечение аудитории: медиаграмотность как передовой ответ на дезинформацию».

Как рассказала руководитель проекта профессор КазНПУ им. Абая Гульмира Султанбаева, представители ОБСЕ высоко оценили актуальность представленных исследований в контексте повышения медиа­грамотности. На конференции подчеркивалось, что развитие цифровой устойчивости и критического мышления для борьбы с дезинформацией и дипфейками – задача, актуальная сегодня для всего мира.

Кроме того, приложение RasInfo, его библиотека и исследовательская база получили поддержку со стороны специалистов по свободе СМИ и кибербезопасности. Авторский коллектив планирует представить результаты своей работы в Венском офисе ОБСЕ.

По словам Гульмиры Султанбаевой, в рамках проекта была проделана большая научно-исследовательская работа, в том числе подготовлены коллективная монография «Индикаторы некорректной информации в Казахстане» и методическое пособие «Показатели цифровой грамотности: система развития информационной культуры в Казахстане».

RasInfo ориентирован на максимально широкую аудиторию: от школьников и их родителей до журналистов и госслужащих. Приложение включает в себя пять обучающих модулей, сис­тему сертификации, каталог открытых баз данных, библио­теку научных публикаций. Примечательно, что впервые в отечественной практике в программу встроен ИИ, обученный специально для работы с фактчекингом и распознаванием дезинформации.

Приложение работает с прак­тическими кейсами фейковых новостей, которые имели место в казах­станском информацион­ном поле. Каждый фейк разоб­ран по алгоритму: краткое содержание, источник появления, инструменты, тип и категория дезинформации, практические выводы для пользователя.

Такой формат дает наглядное представление о том, как зарож­дается фейк и как его распознать. В целом пять последовательных модулей охватывают ключевые навыки цифровой грамотности, медиабезопасности и критического мышления. По итогам курса выдается сертификат с QR-кодом. Это дополнительная мотивация для учащихся и молодых специалистов, полагает профессор.

В приложении разработчики собрали около 100 баз данных – от ООН до Всемирного банка. Каждая имеет краткое описание, после чего пользователь по ссылке переходит напрямую к первоисточнику. Это фактичес­ки мини-офис расследователя внутри одного приложения.

Приложение пока работает в тестовом режиме, но уже в декабре планируется его широкая презентация. Как рассказала Гульмира Султанбаева, команда проекта планирует также обратиться в министерства просвещения и науки и высшего образования, чтобы обеспечить использование приложения в школах, колледжах и вузах.

Говоря о практическом значении проекта, профессор отмечает, что главная ценность работы казахстанских ученых состоит в соз­дании доступного и научно обоснованного инст­румента, который помогает человеку ориентироваться в информационной среде и защищать себя от манипуляций.

– Это не коммерчес­кое приложение и не учебник для галочки. Это результат трехлетнего фундаментального исследования, прошедшего государственную экс­пертизу, проверку научного сообщества и международную апробацию. Приложение работает быстро, доступно каж­дому и учитывает реальные информацион­ные риски, с которыми сталкиваются жители Казахстана, – говорит Гульмира Султанбаева.

Она подчеркивает: в эпоху стремительного распространения информации и масштабной цифровизации всех сфер такой мобильный ресурс может выступать в роли важного элемен­та национальной цифровой безо­пасности.

