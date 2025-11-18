Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Департамента полиции Павлодарской области, оперативники при координации областной прокуратуры пресекли деятельность группировки, которая специализировалась на распространении наркотических средств и психотропных веществ бесконтактным способом - в теневом сегменте интернета с использованием одного из мессенджеров. При этом оплата за незаконный товар производилась криптовалютой.

- Задержаны двое подозреваемых. В ходе обыска у мужчин изъяты два полиэтиленовых свертка с наркотическими веществами, подготовленных для распространения через тайники-закладки, и два подготовленных к сбыту пакета с психотропным веществом общей массой около 90 граммов. Кроме того, изъяты электронные весы, упаковочный материал, средства сотовой связи, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение, - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Павлодарской области Арсен Айгазин.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемые арестованы. Мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к созданию и администрированию криминального интернет-магазина, продолжаются. В уполномоченные органы передана информация для блокировки данного интернет-ресурса.