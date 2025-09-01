Сегодня в китайском Тяньцзине открылся саммит ШОС, в работе которого принимает участие Глава государства Касым-Жомарт Токаев

Фото: Акорда

Эксперты относят КНР к одному из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. Сегодня Китай входит в число топ-10 стран, вложивших в Казахстан более 27 млрд долларов.

По информации директора департамента проектов АО «Kazakh Invest» Бауыржана Айткулова, совместный инвестиционный портфель Казахстана и Китая насчитывает 212 проектов на сумму 60,5 млрд долларов, с созданием около 50 тысяч рабочих мест. В том числе: 65 проектов уже осуществлены на сумму 12,3 млрд долларов (создано 15,9 тыс. рабочих мест); 49 проектов находятся в стадии реализации на сумму 9,1 млрд долларов (25,1 тыс. рабочих мест); 98 проектов прорабатываются, общий объем инвестиций – 38,9 млрд долларов (28 тыс. рабочих мест).

Эти инициативы охватывают широкий спектр отраслей – агропромышленный комплекс, металлургию, транспорт и логистику, возобновляемую энергетику и нефтегазовое машиностроение.

Так, в рамках поручения по привлечению инвестиций в глубокую переработку зерна достигнуты договоренности с китайской многопрофильной компанией Dalian Hesheng Holdings – обладателем технологического патента в области переработки и ферментации пшеницы, применяющей передовые цифровые решения. Проект предполагает строительство в Акмолинской области вертикально интегрированного промышленного парка по глубокой переработке пшеницы. На первом этапе объем инвестиций составит 500–800 млн долларов, второй и третий этапы оцениваются ещё в миллиард долларов. Мощность переработки – 1 млн тонн пшеницы в год на первом этапе с поэтапным расширением до 3 млн тонн. Будет создано около 2 000 рабочих мест.

Инфраструктурный контур проекта включает строительство угольной теплоэлектростанции и углехимического комплекса; по итогам переработки угля планируется выпуск 150–400 тыс. тонн жидкого аммиака в год. Реализация проекта обеспечит предсказуемый спрос на зерно со стороны переработчика и создаст устойчивые каналы сбыта для местных сельхозпроизводителей северных регионов. В целом проект окажет выраженный мультипликативный эффект: модернизирует агросектор, простимулирует развитие логистики и торговли, а также укрепит экспортный потенциал продукции с высокой добавленной стоимостью.

Ещё одним ярким примером трансформации агропромышленного комплекса является инвестиционный проект китайской компании Fufeng Group – одного из мировых лидеров в глубокой переработке кукурузы. В Жамбылской области компания начала строительство индустриального парка, где будет производиться крахмал, лизин, глутамат натрия и другие продукты биоферментации. Общий объем инвестиций составляет 800 млн долларов.

Уже сегодня Fufeng заключила офтейк-контракты с казахстанскими фермерами на поставку 300 тысяч тонн кукурузы, что обеспечит устойчивый спрос на сельхозпродукцию и создаст стимул для расширения посевных площадей и повышения урожайности.

По словам председателя правления компании господина Ли Сиючэня, Казахстан рассматривается как ключевой хаб для экспорта продукции Fufeng в Европу. В компании подчеркивают, что в Китае их заводы ориентированы на внутренний и азиатский рынок, в США – на рынки обеих Америк, а казахстанский проект станет точкой доступа на европейское направление.

В агропромышленном комплексе Казахстана реализуется ещё один важный проект с китайскими партнерами – строительство завода по производству дегидрированных овощей в Туркестанской области. Инвестором выступает компания Qingdao Wanlin Food, один из лидеров Китая в сфере глубокой переработки АПК-продукции.

На первом этапе будет запущено производство мощностью 50 тыс. тонн продукции в год. Объем инвестиций увеличен до 90 млн долларов, планируется создание 300 рабочих мест. Готовая продукция ориентирована как на внутренний рынок, так и на экспорт в ЕС и США. В перспективе инвестор намерен масштабировать проект в другие аграрные регионы страны.

Одним из крупнейших соглашений в сфере ГМК 2025 года стало партнерство с китайской компанией East Hope Group, которая ведет работу над проектом по созданию алюминиевого кластера полного цикла в Павлодарской и Костанайской областях. Он охватывает весь производственный процесс – от добычи сырья до выпуска готовой продукции, включая переработку до 2 млн тонн глинозема в год. По информации Kazakh Invest, стоимость проекта может превысить 12 млрд долларов, что делает его крупнейшей металлургической инициативой в Казахстане. Проект предусматривает строительство энергетических объектов и развитие инфраструктуры, включая модернизацию электросетей.

Важность проекта выходит за рамки отрасли: он формирует устойчивую производственную цепочку с высокой добавленной стоимостью, ориентированную на экспорт. Кроме того, обеспечит создание около 10 000 рабочих мест и будет способствовать росту региональной экономики.

Вместе с этим в Жамбылской области стартовал крупный металлургический проект – строительство сталелитейного завода полного цикла с применением водородных технологий. Инвестором выступает китайская Fujian Hengwang Investment Co., Ltd.

Завод разместится на территории СЭЗ «Jibek Joly» и обеспечит переработку железной руды с выпуском до 3 млн тонн стали в год. Общий объем инвестиций составит 756 млн долларов. В рамках проекта планируется создание 1,5 тыс. рабочих мест на этапе строительства и более 2,5 тыс. – после запуска.

Продукция будет ориентирована как на внутренний рынок Казахстана, так и на экспорт в страны Центральной Азии и Европу. Помимо производственной части, проект включает строительство жилья и поддержку социальной инфраструктуры в городе Шу.

Инвестиционные соглашения 2025 года демонстрируют не только количественный рост, но и качественный сдвиг в подходе к развитию экономики Казахстана. В фокусе – не просто привлечение капитала, а создание устойчивых производственных цепочек, развитие экспортного потенциала и передача технологий. Новые проекты охватывают широкий спектр отраслей – от агропромышленного комплекса до тяжелой металлургии и авиалогистики – и распределяются по разным регионам, способствуя более сбалансированному росту.

По словам директора департамента проектов АО «Kazakh Invest» Бауыржана Айткулова, за каждым инвестиционным проектом стоят месяцы детальной проработки – от выбора площадки и логистических маршрутов до выстраивания локальных цепочек поставок и отбора партнеров. Многие инвесторы выбирают Казахстан не для разовых вложений, а для долгосрочной работы в регионе. Это означает не только приток капитала, но и системные эффекты – развитие кадрового потенциала, рост производительности, внедрение современных технологий и стимулирование сопутствующих отраслей.