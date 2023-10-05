Инвестпроект за 20 млрд тенге отстояла прокуратура в области Абай

Фото: instagram.com/prokuratura_obl_krg/

Цементный завод ТОО «Казахцемент» в Жарминском районе в 2007-2008 году, получив заем от Банка развития Казахстана, не исполнил свои обязательства.

После неоднократных попыток решить вопрос погашения задолженности банк в судебном порядке взыскал ее, реализовав имущество покупателю ТОО Sharcem.

Сингапурская компания International Cement Group, владеющая Sharcem, восстановила и модернизировала завод «Казахцемент». В производство вложено более 20 млрд тенге, свыше 400 человек обрели рабочие места.

«Однако по иску одного из кредиторов ТОО «Казахцемент» сделка между БРК и Sharcem признана судом недействительной. Суд посчитал, что залоговое имущество завода продано по цене ниже рыночной, – рассказали в надзорном ведомстве. – Прокуратура области Абай внесла апелляционное ходатайство, поскольку суд не принял во внимание отчет об оценке имущества, который признан соответствующим комитетом по обучению, повышению квалификации и методологии палаты оценщиков».

Апелляционная судебная коллегия отменила решение суда первой инстанции, и инвестор продолжил реализацию проекта.